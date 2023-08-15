Після вересневих виборів: екскерівник ГУР Кондратюк спрогнозував, скільки росіян планує мобілізувати РФ
У Росії планують нову хвилю мобілізації після місцевих виборів, які мають пройти у березні - призвати планують до 250 тис. людей
Про це в ефірі Еспресо ексголова Служби зовнішньої розвідки України та ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Валерій Кондратюк.
"Ресурс Росії небезмежний. Ні в економіці, ні у військово-промисловому комплексі, ні в людському резерві. З цією шаленою швидкістю, з якою знижується кількість російських підрозділів в Україні - а це орієнтовно до 400-500 людей на добу. Зрозуміло, що Путіну сьогодні необхідно проводити чергову хвилю мобілізації. Вони намагаються зробити це приховано - шляхом надсилання електронних повісток, але бажаного результату це не дало", - сказав він.
Кондратюк висловив думку щодо того, чому у РФ відтягують нову хвилю мобілізацію.
"Ви знаєте, що 10 вересня відбудуться регіональні вибори. Оголошення мобілізації перед ними буде бити по рейтингах влади, а їм перед виборами треба показати або намалювати найкращий результат, який вони уже намагаються оголосити. Цей результат буде перетікати у вибори президента, які відбудуться у Росії в березні. Для них вкрай важливо засвідчити певний результат і після того оголосити мобілізацію. Вони планують мобілізувати приблизно до 250 тис. людей. Путін збирається воювати не до останнього патрона, а до останнього росіянина", - підсумував генерал-лейтенант.
- 24 липня Володимир Путін підписав закон, згідно з яким підвищує граничний вік перебування в запасі військових на п'ять років.
- 4 серпня він підписав закон про розширення меж призовного віку в РФ до 30 років.
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