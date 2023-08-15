Про це в ефірі Еспресо ексголова Служби зовнішньої розвідки України та ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Валерій Кондратюк.

"Ресурс Росії небезмежний. Ні в економіці, ні у військово-промисловому комплексі, ні в людському резерві. З цією шаленою швидкістю, з якою знижується кількість російських підрозділів в Україні - а це орієнтовно до 400-500 людей на добу. Зрозуміло, що Путіну сьогодні необхідно проводити чергову хвилю мобілізації. Вони намагаються зробити це приховано - шляхом надсилання електронних повісток, але бажаного результату це не дало", - сказав він.

Кондратюк висловив думку щодо того, чому у РФ відтягують нову хвилю мобілізацію.

"Ви знаєте, що 10 вересня відбудуться регіональні вибори. Оголошення мобілізації перед ними буде бити по рейтингах влади, а їм перед виборами треба показати або намалювати найкращий результат, який вони уже намагаються оголосити. Цей результат буде перетікати у вибори президента, які відбудуться у Росії в березні. Для них вкрай важливо засвідчити певний результат і після того оголосити мобілізацію. Вони планують мобілізувати приблизно до 250 тис. людей. Путін збирається воювати не до останнього патрона, а до останнього росіянина", - підсумував генерал-лейтенант.