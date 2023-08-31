Після візиту до Китаю телефони британської дипмісії знищать, аби уникнути шпигунства, - ЗМІ
Після візиту до Китаю телефони голови МЗС Великої Британії Клеверлі та всієї дипмісії будуть знищені, а жорсткі диски очищені, аби уникнути шпигунства
Про це пише Daily.mail.
Зазначається, що міністр закордонних справ і його посадові особи пройшли тижні підготовки перед тим, як відправитися в Пекін, щоб бути готовими до різних ситуацій. Видання пише, що посадовців готували навіть до так званих "медових пасток" - прийому, коли привабливих жінок використовують для крадіжок та шантажу.
"Державні службовці повинні розраховувати, що їхні помешкання будуть оснащені підслушкою та камерами спостереження. Ваш готельний номер не є приватним простором", - зазначило джерело видання.
Зазначається, що усім, хто супроводжував міністра, заборонили брати особисті телефони та ноутбуки. Для дипмісії було придбано "одноразові" телефони, які будуть знищені, для уникнення загрози зловмисного програмного забезпечення. Експерт з кібербезпеки Джеймі МакКолл з Королівського інституту об’єднаних служб зазначив, що всі комп'ютери, привезені з поїздки до Китаю, скоріш за все будуть перепрограмовані.
- Раніше очільник МЗС Британії відклав заплановану на липень 2023 року поїздку до Пекіна на тлі загадкового зникнення високопоставленого китайського дипломата - тогочасного міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана.
- Потім повідомлялося, що Клеверлі в кінці серпня вдруге спробує відвідати Китай для проведення переговорів щодо війни Росії з Україною.
- Видання The Guardin повідомило, що 30 серпня Клеверлі здійснить візит до Китаю з метою стабілізації турбулентних відносин між Лондоном та Пекіном.
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