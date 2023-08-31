Після візиту до Китаю телефони британської дипмісії знищать, аби уникнути шпигунства, - ЗМІ

Про це пише Daily.mail.

Зазначається, що міністр закордонних справ і його посадові особи пройшли тижні підготовки перед тим, як відправитися в Пекін, щоб бути готовими до різних ситуацій. Видання пише, що посадовців готували навіть до так званих "медових пасток" - прийому, коли привабливих жінок використовують для крадіжок та шантажу.

"Державні службовці повинні розраховувати, що їхні помешкання будуть оснащені підслушкою та камерами спостереження. Ваш готельний номер не є приватним простором", - зазначило джерело видання.

Зазначається, що усім, хто супроводжував міністра, заборонили брати особисті телефони та ноутбуки. Для дипмісії було придбано "одноразові" телефони, які будуть знищені, для уникнення загрози зловмисного програмного забезпечення. Експерт з кібербезпеки Джеймі МакКолл з Королівського інституту об’єднаних служб зазначив, що всі комп'ютери, привезені з поїздки до Китаю, скоріш за все будуть перепрограмовані.