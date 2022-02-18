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Головна війна з Росією Після визнання Росією "Л/ДНР" там одразу можуть з'явитись "миротворці" ОДКБ, - політаналітик Рейтерович
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Після визнання Росією "Л/ДНР" там одразу можуть з'явитись "миротворці" ОДКБ, - політаналітик Рейтерович

18 лютого, 2022 п'ятниця
17:31

Політаналітик Ігор Рейтерович вважає, що визнання Росією терористичних організацій "Л/ДНР", бо Україна може не виконувати політичні аспекти Мінських угод

Про це він сказав у ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.

"Ця історія з визнанням - це насправді додатковий сценарій РФ, що кардинально змінити ситуацію, яка зараз складається. Якщо вони їх визнають - це 100% вихід з Мінських угод. Я глибоко переконаний, що додаткових санкцій катастрофічного плану не послідує за цим. Визнання - це початок з нуля, певною мірою тиск, погроза. Путін може піти якимось іншим шляхом. Я впевнений, якщо це відбудеться, там відразу, через кілька днів - з'являться так звані миротворці з ОДКБ. Причому Лукашенко буде бігти перший", - зазначив Рейтерович.

Аналітик додав, що в так званих документах "Л/ДНР" написано, що вони ставлять за мету нібито своєї "територіальної цілісності" в межах адмінкордонів областей.

"Якщо б Путін визнав ці "Л/ДНР" - це був би подарунок для нашої чинної влади, яка б сказала, що не буде виконувати жодні політичні аспекти Мінських домовленостей, тому що клятий Путін з них вийшов, їх порушив. Ми забуваємо про референдуми, прийняття законів, амністію, відкладаємо це на 
потім. Зеленський запише ролик і скаже "Я і моя команда 2,5 роки з ранку до ночі, все робили для того, щоб повернути території. Нам не подобались Мінські домовленості. Путін їх порушив. Це ядерна держава. Тому давайте думати, що робити далі". Це може бути певною мірою вигідно", - сказав він.

На думку Рейтеровича, це не призведе до ніякої деескалації.

"Навпаки, загроза стане вище. Тепер прикриваючись паспортами, вони можуть робити, все що завгодно. Я боюсь, те, що сьогодні було - це початок реалізації цього сценарію. Путін може
вийти і сказати "Я змушений визнати, бо там громадяни РФ"", - підсумував він.

  • 15 лютого Держдума РФ прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР".

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"ЛНР"
"ДНР"
Змістовно з Христиною Яцків
Мінські угоди
визнання республік
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