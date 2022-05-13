Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Контрнаступ з боку ЗСУ вже йде на харківському плацдармі. Після того, як Північ та північно-східний напрямок будуть повністю зачищені від російських окупантів, та я передбачаю, що буде ще вихід в бік Вовчанська, то потім ми побачимо дії ЗСУ вже безпосередньо на південно-східному напрямку", – сказав експерт.



Коваленко також зазначив, що на південному-східному напрямку є два шляхи, через які ЗСУ можуть чинити контрнаступ. Перший шлях може пролягати через селище Чкаловське, а другий – через Балаклію, які на Харківщині.

"У Балаклії дуже добрі склади з озброєнням та боєприпасами, тож це важливе стратегічно й тактично місце. Натомість Чкаловське відкриває шлях до Куп’янська, тоді Ізюм буде відрізано від логістичних можливостей постачання для російських окупантів боєприпасів та підрозділів", – наголосив він.

Напередодні на Харківщині українські підрозділи продовжували успішні наступальні дії, звільнивши від окупантів вже п’ятий населений пункт впродовж останніх днів. На окремих ділянках фронту в Харківській області ЗСУ майже вийшли до кордону з Росією.

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