Після загибелі американського журналіста представникам ЗМІ заборонили в’їжджати до Ірпеня

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, передає Еспресо.TV.

Нагадаємо, в Ірпені російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times.

Водночас у NYT заявили, що загиблий в Ірпені журналіст не виконував ніяких завдань видання в Україні.

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"З сьогоднішнього дня ми забороняємо в'їзд журналістів в Ірпінь. Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам. Я дуже прошу всіх представників медіа, а також всіх українців - не публікуйте в соцмережах наших військовослужбовців, їх техніку або що завгодно, що б вказувало на їх розташування", - сказав він.Також за його словами, на період звільнення Ірпеня не можна переходити міст з боку Романівки.