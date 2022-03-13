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Після загибелі американського журналіста представникам ЗМІ заборонили в’їжджати до Ірпеня
У зв'язку з загибеллю американського журналіста Брента Рено влада Ірпеня прийняла рішення закрити місто для всіх представників ЗМІ. Також людей закликають не викладати в соціальні мережі фото українських військових у місті.
Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, передає Еспресо.TV."З сьогоднішнього дня ми забороняємо в'їзд журналістів в Ірпінь. Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам. Я дуже прошу всіх представників медіа, а також всіх українців - не публікуйте в соцмережах наших військовослужбовців, їх техніку або що завгодно, що б вказувало на їх розташування", - сказав він.
Також за його словами, на період звільнення Ірпеня не можна переходити міст з боку Романівки.
- Нагадаємо, в Ірпені російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times.
- Водночас у NYT заявили, що загиблий в Ірпені журналіст не виконував ніяких завдань видання в Україні.
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