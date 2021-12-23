Після запуску "Північного потоку-2" ціни на газ у Європі не знизяться, - Вітренко

Про це він заявив в інтерв’ю РБК-Україна.



"Путін, крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які до того ж не були б привʼязані до ринку, хабів, споту", - наголосив він.



За словами Вітренка, це дозволить Путіну здійснювати політичні домовленості та використовувати газ як політичну зброю.



"Продажі на хабах, на спотовому ринку дають набагато менше можливостей для цього. Тому я б не очікував, що просто із введенням "Північного потоку-2" ціни на газ впадуть", - сказав голова правління Нафтогазу.



Вітренко прогнозує, що із введенням газопроводу Росія фізично припинить транзит через Україну. Це ще більше обтяжить ситуацію на ринку газу в Європі.

Нагадаємо, Єврокомісія не вважає російський газопровід "Північний потік-2" проєктом загального європейського інтересу.