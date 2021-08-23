Єврокомісія слідкуватиме, щоб "Північний потік-2" не призвів до проблем України як транзитера, - віцепрезидент

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у інтерв'ю РБК-Україна.

Він оцінив можливість застосування до "ПП-2" Третього енергопакету ЄС.

"Це було пропозицією з боку Єврокомісії, що всі газопроводи, які входять на територію ЄС або виходять з неї, повинні відповідати умовам Третього енергопакету", - заявив Домбровскіс.

За його словами, Єврокомісія не вважає цей проєкт таким, що існуватиме в інтересах всього Союзу.

"Зараз ми будемо стежити за декларацією США і Німеччини, і як буде забезпечуватися те, щоб "Північний потік-2" не призвів до проблем для України як країни-транзитера. За цими питаннями ми будемо продовжувати стежити", - заявив він.