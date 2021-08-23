Єврокомісія слідкуватиме, щоб "Північний потік-2" не призвів до проблем України як транзитера, - віцепрезидент
Єврокомісія не вважає російський газопровід "Північний потік-2" проектом загального європейського інтересу
Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у інтерв'ю РБК-Україна.
Він оцінив можливість застосування до "ПП-2" Третього енергопакету ЄС.
"Це було пропозицією з боку Єврокомісії, що всі газопроводи, які входять на територію ЄС або виходять з неї, повинні відповідати умовам Третього енергопакету", - заявив Домбровскіс.
За його словами, Єврокомісія не вважає цей проєкт таким, що існуватиме в інтересах всього Союзу.
"Зараз ми будемо стежити за декларацією США і Німеччини, і як буде забезпечуватися те, щоб "Північний потік-2" не призвів до проблем для України як країни-транзитера. За цими питаннями ми будемо продовжувати стежити", - заявив він.
- Нагадаємо, США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
- Російський "Газпром" заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.
- Віцепрем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що угода між США і Німеччиною щодо російського газогону "Північний потік-2" не передбачає жодних гарантій для України.
- Німеччина заявила про готовність до консультацій з Україною щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
- Амоса Хохштейна, близького радника президента США Джо Байдена, було призначено спецпосланцем до Німеччини з питань "Північного потоку-2"
- 20 серпня Джо Байден підписав указ про санкції щодо компаній пов'язаних з будівництвом "Північного Потоку-2"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.94Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе