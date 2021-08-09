Байден призначив спецпосланця для переговорів з Німеччиною щодо "Північного Потоку-2"
Амоса Хохштейна , близького радника президента США Джо Байдена, було призначено спецпосланцем до Німеччини з питань "Північного потоку-2"
Про це повідомляє американське видання Axios.
За інформацією джерел журналістів видання Axios, Амос Хохштейн буде посланцем Держдепартаменту США з питань енергетики та займатиметься реалізацією угоди щодо "Північного потоку-2" між Берліном та Вашингтоном.
Журналісти розповідають, що Хохштейн був одним з головних противників російського газопроводу "Північний потік-2", який дастьРосії можливість обійти Україну і доставляти газ безпосередньо в ФРН.
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У виданні відзначають, що їх джерела на капілолійських пагорбах, які знають Хохштейна, були здивовані, що він погодився взяти на себе роботу, яка здається настільки внутрішньо суперечить його репутації і позиції, що трубопровід являє собою "екзистенційну кризу, з якою стикається Україна".
Відзначимо, що у 2017-2020 роках Амос Хохштейн був членом наглядової ради українського "Нафтогазу".
- Нагадаємо, США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".
- Російський "Газпром" заявив, що готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.
- Віцепрем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що угода між США і Німеччиною щодо російського газогону "Північний потік-2" не передбачає жодних гарантій для України.
- Німеччина заявила про готовність до консультацій з Україною щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
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