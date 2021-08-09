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Байден призначив спецпосланця для переговорів з Німеччиною щодо "Північного Потоку-2"

9 серпня, 2021 понедiлок
17:15
Світ Північний потік

Амоса Хохштейна , близького радника президента США Джо Байдена, було призначено спецпосланцем до Німеччини з питань "Північного потоку-2"

Про це повідомляє американське видання Axios.

За інформацією джерел журналістів видання Axios, Амос Хохштейн буде посланцем Держдепартаменту США з питань енергетики та займатиметься реалізацією угоди щодо "Північного потоку-2" між Берліном та Вашингтоном.

Журналісти розповідають, що Хохштейн був одним з головних противників російського газопроводу "Північний потік-2", який дастьРосії можливість обійти Україну і доставляти газ безпосередньо в ФРН.

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У виданні відзначають, що їх джерела на капілолійських пагорбах, які знають Хохштейна, були здивовані, що він погодився взяти на себе роботу, яка здається настільки внутрішньо суперечить його репутації і позиції, що трубопровід являє собою "екзистенційну кризу, з якою стикається Україна".

Відзначимо, що у 2017-2020 роках Амос Хохштейн був членом наглядової ради українського "Нафтогазу".
 

Економіка
дипломатія
Німеччина
геополітика
США
Північний потік-2
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