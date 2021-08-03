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Глави комітетів парламентів 9 країн виступили проти "Північного потоку-2": вони вимагають ПДЧ в НАТО для України та перспективу членства в ЄС

3 серпня, 2021 вiвторок
10:44
війна з Росією Північний потік

Голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес та десять його колег із країн ЄС підписали заяву, в якій висловилися проти угоди між США та Німеччини щодо газопроводу “Північний потік-2”

Заява опублікована на сайті американського сенатора, передає Новинарня.

“Ми, голови комітетів закордонних справ відповідних національних парламентів, продовжуємо виступати проти проєкту газопроводу “Північний потік-2” і з жалем відзначаємо нещодавнє рішення Сполучених Штатів та Німеччини щодо нього”, – йдеться у заяві.

Політики назвали “Північний потік-2” геополітичним проєктом, спрямованим на розширення впливу Росії на Європу.

Вони наголошують, що завершення будівництвапосилить вплив російського газу в європейській енергетичній системі, поставить під загрозу національну безпеку держав-членів ЄС та США, а також загрожує і безпеці та суверенітету України.

“Крім того, завершення створення газопроводу дасть Росії черговий інструмент для тиску та шантажу України. Вона продовжує стикатися з жорстокою агресією Росії та військовою окупацією її територій. В результаті загинуло понад 14 000 українців, і щотижня все більше українських військових віддають своє життя, щоби захистити свою Батьківщину та всю Європу. ЄС та Сполучені Штати повинні працювати разом, щоби посилити санкційний тиск на Кремль”, – йдеться у заяві.

У заяві міститься заклик до НАТО взяти на себе зобов’язання посилити стримування, особливо на Східному фланзі від Балтійського до Чорного моря.

“Ми також повинні взяти на себе зобов’язання розробити дорожню карту на шляху України до вступу до альянсу НАТО, якщо Україна проведе необхідні реформи та відповідатиме стандартам членства в НАТО. Для консолідації зусиль українського уряду щодо трансформації, а також демократії та прав людини в регіоні ми закликаємо ЄС узгодити перспективу членства для України”, – йдеться у документі.

Заяву також підписали глави комітетів парламентів Естонії, Ірландії, Латвії, Литви, України, Великої Британії, а також глави комітетів обох палат парламентів Чехії та Польщі.

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Україна
Польща
Латвія
Чехія
Естонія
Німеччина
вступ в ЄС
Литва
Ірландія
Північний потік 2
США
Велика Британiя
вступ до НАТО
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