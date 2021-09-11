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Головна війна з Росією Після зустрічі Зеленського та Байдена Путін вже не може погрожувати Україні, - Зубов

Після зустрічі Зеленського та Байдена Путін вже не може погрожувати Україні, - Зубов

11 вересня, 2021 субота
15:48
війна з Росією Байден Зеленский

Російський публічний інтелектуал та діяч опозиції Андрій Зубов впевнений, що після зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена Володимир Путін не має можливості погрожувати Україні

Таку думку він висловив в ефірі програми “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

“Для Путіна зустріч з Зеленським потрібна для того, щоб розташовувати якомога більшу частину українського народу на свою сторону. Оскільки тільки та нація, яка не хоче співпрацювати з Сполученими Штатами Америки, не матиме підтримки США. Саме про це говорив Байден, що стало його новою доктриною. І вже все стало зрозуміло. Зрозуміло про, що було сказано в Вашингтоні на зустрічі Зеленського та Байдена. Найголовніше це те, що погрожувати Україні Путін вже не може. Він може тиснути на Україну, але погрожувати вже не вийде.” - пояснив Зубов

Зубов зауважив, що хоча головним елементом тиску на Україну є Північний потік-2, Кремль попереджений про введення санкцій в тому разі, якщо транзит газу через Україну буде зупинений. Зубов впевнений, що і з Північним потоком - 2 у Путіна обмежені можливості для тиску на Україну.

“Для Путіна єдиний реальний шанс вплинути на ситуацію з Україною, на що йому, напевно, вказали його оточення, це розмивати суспільну думку українського народу. Цю ж стратегію Путін хоче використати і щодо Зеленського. Саме тому йому потрібна зустріч з українським президентом. Розташовувати Україну в бік Росії, щоб українці самі хотіли бути з росіянами, а не з американцями.” - додав Зубов

Зубов впевнений, що за такої стратегії Путіна все залежить тільки від українців та президента Зеленського.

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Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Джо Байден
Андрій Зубов
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Антон Борковський
США
Студія Захід з Антоном Борковським
Студія Захід
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