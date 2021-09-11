Після зустрічі Зеленського та Байдена Путін вже не може погрожувати Україні, - Зубов

Таку думку він висловив в ефірі програми “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.



“Для Путіна зустріч з Зеленським потрібна для того, щоб розташовувати якомога більшу частину українського народу на свою сторону. Оскільки тільки та нація, яка не хоче співпрацювати з Сполученими Штатами Америки, не матиме підтримки США. Саме про це говорив Байден, що стало його новою доктриною. І вже все стало зрозуміло. Зрозуміло про, що було сказано в Вашингтоні на зустрічі Зеленського та Байдена. Найголовніше це те, що погрожувати Україні Путін вже не може. Він може тиснути на Україну, але погрожувати вже не вийде.” - пояснив Зубов



Зубов зауважив, що хоча головним елементом тиску на Україну є Північний потік-2, Кремль попереджений про введення санкцій в тому разі, якщо транзит газу через Україну буде зупинений. Зубов впевнений, що і з Північним потоком - 2 у Путіна обмежені можливості для тиску на Україну.



“Для Путіна єдиний реальний шанс вплинути на ситуацію з Україною, на що йому, напевно, вказали його оточення, це розмивати суспільну думку українського народу. Цю ж стратегію Путін хоче використати і щодо Зеленського. Саме тому йому потрібна зустріч з українським президентом. Розташовувати Україну в бік Росії, щоб українці самі хотіли бути з росіянами, а не з американцями.” - додав Зубов



Зубов впевнений, що за такої стратегії Путіна все залежить тільки від українців та президента Зеленського.

Нагадаємо, 10 вересня президент Володимир Зеленський заявив про інтерес в предметній зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що для врегулювання конфлікту на Донбасі "потрібно розмовляти з тим, хто ухвалює рішення в РФ".

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