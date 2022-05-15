Післявоєнне відновлення України: Зеленський 23 травня виступить на Давоському форумі
23 травня президент України Володимир Зеленський матиме виступ на Всесвітньому економічному форумі у Давосі
Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.
"На 23 травня заплановане звернення до учасників форуму в Давосі. Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватися післявоєнне відновлення. Робимо все, щоб по максимуму зібрати підтримку світу і участь в роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього", - зазначив Зеленський.
- Всесвітній економічний форум проведе свою щорічну зустріч у 2022 році з 22 по 26 травня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе