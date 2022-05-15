Післявоєнне відновлення України: Зеленський 23 травня виступить на Давоському форумі

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

"На 23 травня заплановане звернення до учасників форуму в Давосі. Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватися післявоєнне відновлення. Робимо все, щоб по максимуму зібрати підтримку світу і участь в роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього", - зазначив Зеленський.

Всесвітній економічний форум проведе свою щорічну зустріч у 2022 році з 22 по 26 травня.