Пісня Baby Shark стала першим відео на YouTube, яке набрало 10 млрд переглядів
Південнокорейська дитяча пісня про малюка акули встановила рекорд - вона першою набрала 10 млрд переглядів на відеоплатформі YouTube
Про це повідомляє Yonhap.
За даними Pinkfong Company, позначку в 10 млрд відео перетнуло 13 січня о 9-й годині за київським часом.
На другому місці за кількістю переглядів у YouTube перебуває популярна пісня "Despacito" співаків Луїса Фонсі та Daddy Yankee (понад 7,7 млрд переглядів).
Довідка. Пісня "Baby Shark Dance" вперше була оприлюднена у червні 2016 року. Вже у листопаді 2020 року пісня потрапила до Книги рекордів Гіннеса за відео з найбільшою кількістю переглядів (7 млрд). З тих пір вона обіймає першу сходинку вже 15 місяців поспіль.
- Нагадаємо, 6 квітня 2018 Ролик на пісню Despacito Луїса Фонсі і Дедді Янкі зібрав більше переглядів, ніж Ед Ширан і Віз Халіфа і перетнув позначку у 5 млрд переглядів.
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