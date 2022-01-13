Пісня Baby Shark стала першим відео на YouTube, яке набрало 10 млрд переглядів

Про це повідомляє Yonhap.



За даними Pinkfong Company, позначку в 10 млрд відео перетнуло 13 січня о 9-й годині за київським часом.



На другому місці за кількістю переглядів у YouTube перебуває популярна пісня "Despacito" співаків Луїса Фонсі та Daddy Yankee (понад 7,7 млрд переглядів).



Довідка. Пісня "Baby Shark Dance" вперше була оприлюднена у червні 2016 року. Вже у листопаді 2020 року пісня потрапила до Книги рекордів Гіннеса за відео з найбільшою кількістю переглядів (7 млрд). З тих пір вона обіймає першу сходинку вже 15 місяців поспіль.



Нагадаємо, 6 квітня 2018 Ролик на пісню Despacito Луїса Фонсі і Дедді Янкі зібрав більше переглядів, ніж Ед Ширан і Віз Халіфа і перетнув позначку у 5 млрд переглядів.