Пісторіус завдяки активній допомозі Україні став найпопулярнішим політиком Німеччини, - експосол Мельник
Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус "зламав стриманість Берліна" у питанні зброї для України і став найпопулярнішим політиком країни
Про це розповів експосол України у Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв’ю "Українській правді".
"Пан Пісторіус є зовсім іншого формату, ніж пані Ламбрехт (попередниця – ред.). Він, думаю, хоче увійти в історію саме як той, хто зламав оцю стриманість Берліна (у питанні надання зброї для України – ред.). І ми бачимо, що саме завдяки його лідерській позиції всередині уряду ця крига починає танути.
Це вибір (міністра оборони – ред.) не просто вдалий, а супервдалий. Буквально за ті кілька тижнів, які він при владі, він встиг завдяки своїм рішенням, які розблокував, стати найпопулярнішим політиком у Німеччині станом на зараз (хоча ще три місяці назад він навіть не фігурував у цих рейтингах)", зазначив експосол України у Берліні.
- Відзначимо, що соціал-демократ Боріс Пісторіус був призначений новим міністром оборони Німеччини у січні 2023 року. Його попередниця Крістіне Ламбрехт подала у відставку на тлі критики її дій щодо програм із модернізації німецької армії і постачання озброєнь Україні. Першою закордонною поїздкою Пісторіуса став візит у Київ.
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