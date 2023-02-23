Про це розповів експосол України у Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв’ю "Українській правді".

"Пан Пісторіус є зовсім іншого формату, ніж пані Ламбрехт (попередниця – ред.). Він, думаю, хоче увійти в історію саме як той, хто зламав оцю стриманість Берліна (у питанні надання зброї для України – ред.). І ми бачимо, що саме завдяки його лідерській позиції всередині уряду ця крига починає танути.

Це вибір (міністра оборони – ред.) не просто вдалий, а супервдалий. Буквально за ті кілька тижнів, які він при владі, він встиг завдяки своїм рішенням, які розблокував, стати найпопулярнішим політиком у Німеччині станом на зараз (хоча ще три місяці назад він навіть не фігурував у цих рейтингах)", зазначив експосол України у Берліні.