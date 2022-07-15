Питання боргів за "комуналку" уже стоїть гостро, - голова Спілки споживачів комунальних послуг

Про це голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив у ефірі Еспресо.

"Дійсно є мораторій на підвищення тарифів, я не бачу проблеми в ньому, тому їх підвищення не має жодного сенсу. Потрібно навести лад в системі ЖКГ, розібратися з тим, хто сплачує, не сплачує, хто проживає", - сказав він.

За словами експерта, в Україні зараз криза платоспроможності за комунальні послуги

"У нас в зоні бойових дій сплачують за комунальні послуги не більше 10% споживачів. В середній зоні (Київ, Вінниця) сплачують до 60%. В зоні віддалення бойових дій - до 80% доходить, на період війни - це досить притомна цифра. Тут питання не про підвищення тарифів, а про те, як українці будуть сплачувати за тарифи під час війни далі, особливо під час опалювального сезон", - зазначив Попенко.

Він наголосив, що навіть без війни в Миколаївській або Кіровоградській області за опалювання сплачували не більше 50% населення.

"Питання боргів за комуналку вже сьогодні дуже гостро стоїть. Тільки за газ борги на 1 червня складають 85 млрд грн, а загальний борг за всі послуги на 1 січня складав 83,6 млрд. На сьогодні за газ українці заборгували більше, ніж півроку тому за всі комунальні послуги. Зараз, по попереднім даними, борги за комунальні послуги складають, щонайменше, 140 млрд грн", - підсумував Попенко.