Про це Андрій Єрмак поінформував у телеграмі.

"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене", - написав він.

Зокрема керівник Офісу президента анонсував інші хороші новини: під час дороги Володимира Зеленського в Брюссель 9 лютого глава держави продовжив спілкування з французьким колегою Емманюелем Макроном, а також союзниками.

"Разом з президентом на борту літака спілкувався, зокрема з політичним радником французького лідера Еммануелем Бонном, а також французькою дипломаткою Ізабель Дюмон. У нас чудовий зв‘язок між командами й у всіх єдина мета - перемога над РФ. Сьогодні ще готуємо приємні сюрпризи", - ствердив Андрій Єрмак.