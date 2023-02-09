"Питання далекобійної зброї та винищувачів вирішене". Єрмак анонсував хороші новини для України
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував хороші новини: він ствердив, що питання передачі Україні далекобійної зброї та винищувачів уже вирішене
Про це Андрій Єрмак поінформував у телеграмі.
"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене", - написав він.
Зокрема керівник Офісу президента анонсував інші хороші новини: під час дороги Володимира Зеленського в Брюссель 9 лютого глава держави продовжив спілкування з французьким колегою Емманюелем Макроном, а також союзниками.
"Разом з президентом на борту літака спілкувався, зокрема з політичним радником французького лідера Еммануелем Бонном, а також французькою дипломаткою Ізабель Дюмон. У нас чудовий зв‘язок між командами й у всіх єдина мета - перемога над РФ. Сьогодні ще готуємо приємні сюрпризи", - ствердив Андрій Єрмак.
- 8 лютого, Володимир Зеленський виступив у парламенті Великої Британії, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це - "крила для свободи".
- Після цього прем'єр Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу дослідити, які літаки країна може передати Україні.
- 9 лютого Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном просив про постачання Україні бойової авіації.
- Пізніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Сполучене Королівство не зможе негайно передати літаки Україні: це може зайняти місяці.
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