"Питання не в бюджеті". Зеленський запевняє, що Офіс першої леді не вимагатиме додаткового держфінансування
Володимир і Олена Зеленські дали спільне інтерв'ю телеканалу "Інтер", що вийшло ввечері у неділю, 22 серпня 2021 року
У ньому вони, зокрема, зупинилися на особливостях забезпечення діяльності новостворюваного Офісу першої леді, розповідає Еспресо.TV.
"Я вважаю, що "перша леді" - це професія. Так воно і є. Невидимий фронт роботи. Ти можеш допомагати. Якщо ти можеш допомагати, тобі потрібні відповідні повноваження і люди. Просто допомагати. І тут знову - Олена правильно сказала - питання не в бюджеті. Якщо є бажання, є енергія, просто потрібно надати всі можливості, щоб вона допомагала і допомогла людям України", - наводить слова Зеленського агенція Інфтерфакс-Україна.
За словами самої Зеленської, створення Офісу першої леді, "є контроверсійним питанням".
"Оскільки людям здається, що будуть витрачатися якісь кошти (державні - ІФ) додаткові. Це не так. Вони і зараз не витрачаються", - сказала Зеленська в інтерв'ю.
- 3 червня Олена Зеленська ініціювала створення Офісу першої леді на базі Офісу президента.
- Наразі статус першої леді в Україні законодавчо не закріплено, проте, за словами дружини президента України, "у суспільства існують великі очікування від її роботи".
- Зеленська вже визначила чотири основні напрями своєї роботи, а саме, культурна дипломатія, безбар'єрність, супровід президента і реформа харчування в школах.
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