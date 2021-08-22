"Питання не в бюджеті". Зеленський запевняє, що Офіс першої леді не вимагатиме додаткового держфінансування

У ньому вони, зокрема, зупинилися на особливостях забезпечення діяльності новостворюваного Офісу першої леді, розповідає Еспресо.TV.



"Я вважаю, що "перша леді" - це професія. Так воно і є. Невидимий фронт роботи. Ти можеш допомагати. Якщо ти можеш допомагати, тобі потрібні відповідні повноваження і люди. Просто допомагати. І тут знову - Олена правильно сказала - питання не в бюджеті. Якщо є бажання, є енергія, просто потрібно надати всі можливості, щоб вона допомагала і допомогла людям України", - наводить слова Зеленського агенція Інфтерфакс-Україна.

За словами самої Зеленської, створення Офісу першої леді, "є контроверсійним питанням".

"Оскільки людям здається, що будуть витрачатися якісь кошти (державні - ІФ) додаткові. Це не так. Вони і зараз не витрачаються", - сказала Зеленська в інтерв'ю.