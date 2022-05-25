Питання щодо ембарго на російську нафту вирішиться вже в понеділок, 30 травня, - голова Євроради Мішель

Про це передає CNN з посиланням на слова голови Євроради Шарля Мішеля.

За словами глави Європейської ради, хоч він "все ще впевнений", що блок зможе розв'язати будь-які питання, для цього буде потрібно багато діалогу.

"Ми дуже наполегливо працюємо, щоб мати можливість залишатися єдиними", - підкреслив Мішель.

Нагадаємо, віцеканцлер, міністр у справах економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Хабек ("зелені") заявив, що запровадження ембарго на постачання нафти з Росії перебуває "у межах досяжності".

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