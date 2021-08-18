Питання, які ви підіймаєте, є 100-відсотковим припущенням, - Чернишов про можливе призначення очільником КМДА

Про це він заявив в етері програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.

"Я не можу підтвердити цю інформацію. Я продовжую працювати у чинному складі уряду України, в команді урядовій, на посаді міністра громад і територій України. І це об’єктивна і зрозуміла ситуація", - наголосив Чернишов.

На запитання, якщо йому запропонують посаду очільника Києва як він відреагує, міністр зауважив: "Ви знаєте, це якщо запропонують – це припущення. Я відповім наступним чином. На своїй посаді міністра з розвитку громад і територій України й в уряді в цілому – ми займаємося розвитком українських регіонів, зокрема і Київщини, і міста Києва. Для нас це є відповідним пріоритетом і я впевнений, що наша робота розвиткова в громадах також вже відчувається. Тому питання які ви підіймаєте є 100-відсотковим припущенням".





Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що президент України Володимир Зеленський може призначити новим головою КМДА чинного міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова замість мера Києва Віталія Кличка.

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