Пів Харкова досі без світла, води та опалення, - депутат облради Скорик

Про це повідомив депутат Харківської облради Олександр Скорик в етері Еспресо.

"У Харкові ситуація складна. Уже пройшло понад доба - пів міста досі без світла, води, каналізації та опалення. У нас не працює міський електротранспорт, метрополітен. Бачимо скупчення людей, бо вийшли на маршрути тільки автобуси. Є черги на зупинках. Багато людей мають потребу зарядити телефон і на АЗС є велике скупчення людей, щоб підзарядитися. Також багато людей у Пунктах незламності. Кількість людей, яка зараз без світла, критично велика. Влада заявляє, що до кінця дня відновлять електропостачання. Дві доби у багатоповерхівках без опалення, води та каналізації дуже складно витримати", - розповів він.