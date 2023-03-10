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Головна війна з Росією Пів Харкова досі без світла, води та опалення, - депутат облради Скорик
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Пів Харкова досі без світла, води та опалення, - депутат облради Скорик

10 березня, 2023 п'ятниця
15:41
війна з Росією Харків

Кількість людей, яка зараз без світла у Харкові, критично велика - влада обіцяє до кінця дня відновити електропостачання

Про це повідомив депутат Харківської облради Олександр Скорик в етері Еспресо.

"У Харкові ситуація складна. Уже пройшло понад доба - пів міста досі без світла, води, каналізації та опалення. У нас не працює міський електротранспорт, метрополітен. Бачимо скупчення людей, бо вийшли на маршрути тільки автобуси. Є черги на зупинках. Багато людей мають потребу зарядити телефон і на АЗС є велике скупчення людей, щоб підзарядитися. Також багато людей у Пунктах незламності. Кількість людей, яка зараз без світла, критично велика. Влада заявляє, що до кінця дня відновлять електропостачання. Дві доби у багатоповерхівках без опалення, води та каналізації дуже складно витримати", - розповів він.

  • Уночі на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Унаслідок атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури в різних областях, є загиблі та поранені мирні мешканці.
Харків
ракетний удар
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