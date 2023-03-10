Пів Харкова досі без світла, води та опалення, - депутат облради Скорик
Кількість людей, яка зараз без світла у Харкові, критично велика - влада обіцяє до кінця дня відновити електропостачання
Про це повідомив депутат Харківської облради Олександр Скорик в етері Еспресо.
"У Харкові ситуація складна. Уже пройшло понад доба - пів міста досі без світла, води, каналізації та опалення. У нас не працює міський електротранспорт, метрополітен. Бачимо скупчення людей, бо вийшли на маршрути тільки автобуси. Є черги на зупинках. Багато людей мають потребу зарядити телефон і на АЗС є велике скупчення людей, щоб підзарядитися. Також багато людей у Пунктах незламності. Кількість людей, яка зараз без світла, критично велика. Влада заявляє, що до кінця дня відновлять електропостачання. Дві доби у багатоповерхівках без опалення, води та каналізації дуже складно витримати", - розповів він.
- Уночі на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Унаслідок атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури в різних областях, є загиблі та поранені мирні мешканці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.05
Купівля 38.05Продаж 38.88
-
EUR
Купівля 39.84Продаж 40.79
- Актуальне
- Важливе