Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти вивезли в окупований Крим близько 500 колаборантів та членів їх сімей з тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей. Їх розселили у двох пансіонатах у Севастополі.

Більшість зрадників переховується на півострові від кримінальної відповідальності.

За даними Центру, раніше окупанти вивезли з Залізного Порту (Херсонська область) родини російських працівників, яких завезли в регіон через відмову місцевих співпрацювати з ворогом. Близько 50 росіян були розквартировані в пансіонатах, захоплених росіянами на початку окупації населеного пункту. Проте гастролерів було вивезено до Скадовська.

СБУ викрила 11 колаборантів, що організовували псевдореферендуми на Запоріжжі.

Російський телеграм-канал поширив дезінформацію про заяву нібито від Червоного Хреста щодо покарання місцевих колаборантів у Херсоні.

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