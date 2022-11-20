Пів тисячі зрадників з Херсонської та Запорізької областей розселили у пансіонатах Севастополя
Окупанти вивезли до Криму 500 колаборантів з тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти вивезли в окупований Крим близько 500 колаборантів та членів їх сімей з тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей. Їх розселили у двох пансіонатах у Севастополі.
Більшість зрадників переховується на півострові від кримінальної відповідальності.
За даними Центру, раніше окупанти вивезли з Залізного Порту (Херсонська область) родини російських працівників, яких завезли в регіон через відмову місцевих співпрацювати з ворогом. Близько 50 росіян були розквартировані в пансіонатах, захоплених росіянами на початку окупації населеного пункту. Проте гастролерів було вивезено до Скадовська.
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