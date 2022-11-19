Росія запустила фейк щодо покарання колаборантів у Херсоні
Російський телеграм-канал поширив дезінформацію про заяву нібито від Червоного Хреста щодо покарання місцевих колаборантів у Херсоні
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Пропагандисти заявили, що Червоний Хрест нібито засудив фото з Херсона, де зображено прив’язаних до стовпа людей, і назвав це приниженням людської гідності — невиправданим та неприйнятним.
"Попереджаємо: ця інформація не відповідає дійсності. На офіційних сторінках організації такої заяви немає. Посилаючись на відомі організації, роспропаганда підвищує довіру своїх читачів до фейкових публікацій та створює подібні заяви з метою дискредитації української влади. Тому довіряйте лише офіційним джерелам і перевіреній інформації!", - наголосили у ЦПД.
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