Росія запустила фейк щодо покарання колаборантів у Херсоні

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Пропагандисти заявили, що Червоний Хрест нібито засудив фото з Херсона, де зображено прив’язаних до стовпа людей, і назвав це приниженням людської гідності — невиправданим та неприйнятним.

"Попереджаємо: ця інформація не відповідає дійсності. На офіційних сторінках організації такої заяви немає. Посилаючись на відомі організації, роспропаганда підвищує довіру своїх читачів до фейкових публікацій та створює подібні заяви з метою дискредитації української влади. Тому довіряйте лише офіційним джерелам і перевіреній інформації!", - наголосили у ЦПД.

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