Південна Корея дозволила Польщі постачати Україні САУ Krab зі своїми деталями, - Reuters
У 2022 році уряд Південної Кореї схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні САУ Krab, які виготовлені з південнокорейських компонентів
Про це пише Reuters із посиланням на коментар представника оборонних закупівель у Південній Кореї.
Минулого року Сеул надав для Польщі експортні ліцензії, які дозволяють постачати Україні САУ Krab із південнокорейськими деталями.
"Ці коментарі є першим підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася хоча б опосередковано надати Україні компоненти зброї для її війни проти Росії", - ствердили журналісти.
Кім Хьонг Чхоль, директор відділу Європи та Азії Бюро міжнародного співробітництва, повідомив, що Бюро з контролю за технологіями Адміністрації оборонних закупівель (DAPA) розглянуло і схвалило передачу південнокорейського шасі для гаубиць.
"Ми розглянули всю документацію і можливі проблеми всередині DAPA... після чого прийняли рішення видати експортну ліцензію Польщі", - сказав він в інтерв'ю Reuters в штаб-квартирі DAPA на околиці Сеула.
Пізніше він підкреслив, що позиція уряду полягає в тому, щоб не передавати Україні системи озброєнь.
- Нагадаємо, у серпні 2022 року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю танків, самохідних гаубиць та боєприпасів на суму близько $5,8 млрд.
- Віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак 2 березня анонсував запуск виробництва південнокорейських танків K2 на заводі у Познані.
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