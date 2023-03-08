Про це пише Reuters із посиланням на коментар представника оборонних закупівель у Південній Кореї.

Минулого року Сеул надав для Польщі експортні ліцензії, які дозволяють постачати Україні САУ Krab із південнокорейськими деталями.

"Ці коментарі є першим підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася хоча б опосередковано надати Україні компоненти зброї для її війни проти Росії", - ствердили журналісти.

Кім Хьонг Чхоль, директор відділу Європи та Азії Бюро міжнародного співробітництва, повідомив, що Бюро з контролю за технологіями Адміністрації оборонних закупівель (DAPA) розглянуло і схвалило передачу південнокорейського шасі для гаубиць.

"Ми розглянули всю документацію і можливі проблеми всередині DAPA... після чого прийняли рішення видати експортну ліцензію Польщі", - сказав він в інтерв'ю Reuters в штаб-квартирі DAPA на околиці Сеула.

Пізніше він підкреслив, що позиція уряду полягає в тому, щоб не передавати Україні системи озброєнь.