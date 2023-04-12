Про це повідомляє Reuters.

Згідно з секретними документами Пентагону, котрі нещодавно опинилися у мережі, минулого місяця Південна Корея та США досягли домовленостей щодо відправки до Вашингтону партії 155-мм боєприпасів.

При цьому, анонімні джерела повідомляють, що снаряди саме позичать, а не продаватимуть, аби звести до мінімуму імовірність використання їх Україною у війні.

"Ми вирішили значно збільшити обсяг снарядів, але вибрали метод оренди, попередньо вивчивши, як відповісти на прохання кровного союзника, дотримуючись принципу уряду не надавати летальної зброї Україні", - цитує Reuters анонімне джерело.

Це допоможе США відновити свої запаси та набути більшої "гнучкості" у питанні постачання зброї Києву.

Зазначається, що Південна Корея є потужним виробником артилерійських боєприпасів, проте країна намагається уникати будь-якої участі у конфлікті, аби не провокувати прихильну до РФ Північну Корею.