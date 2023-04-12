Південна Корея надасть США 500 тис. артилерійських снарядів, - Reuters
Офіційні Сеул та Вашингтон досягли домовленостей щодо поставки великої партії 155-мм боєприпасів. США отримають 500 тисяч снарядів - це допоможе відновити запаси після американської допомоги Україні
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з секретними документами Пентагону, котрі нещодавно опинилися у мережі, минулого місяця Південна Корея та США досягли домовленостей щодо відправки до Вашингтону партії 155-мм боєприпасів.
При цьому, анонімні джерела повідомляють, що снаряди саме позичать, а не продаватимуть, аби звести до мінімуму імовірність використання їх Україною у війні.
"Ми вирішили значно збільшити обсяг снарядів, але вибрали метод оренди, попередньо вивчивши, як відповісти на прохання кровного союзника, дотримуючись принципу уряду не надавати летальної зброї Україні", - цитує Reuters анонімне джерело.
Це допоможе США відновити свої запаси та набути більшої "гнучкості" у питанні постачання зброї Києву.
Зазначається, що Південна Корея є потужним виробником артилерійських боєприпасів, проте країна намагається уникати будь-якої участі у конфлікті, аби не провокувати прихильну до РФ Північну Корею.
- Згідно із засекреченим документом Пентагону Сербія погодилася постачати зброю Україні або вже відправила її.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
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