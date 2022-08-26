Південна Корея підписала контракт з РФ на будівництво першої атомної електростанції в Єгипті

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що Південна Корея підписала контракт із російською держкомпанією на постачання компонентів та будівництво будівель для першої атомної електростанції в Єгипті.

У Сеулі подають контракт вартістю 2,5 мільярда доларів як успіх своїх технологій у сфері атомної енергетики. Проте він різко дисонує зі спробами найближчих союзників Сеула - США - чинити економічний тиск на Росію та ізолювати її від сучасних технологій через війну, розв'язану Москвою в Україні.

Зі свого боку, представники Південної Кореї повідомили, що зі США, які є стратегічним союзником Південної Кореї, велися попередні консультації щодо цього контракту і що технології, що передаються Москві Сеулом в рамках єгипетського проєкту, не порушуватимуть міжнародні санкції проти Росії.

4 серпня Центр при РНБО повідомив, що Кремль заздалегідь готувався до санкцій і формував "табір підтримки" війни. "Мета Росії цілком зрозуміла - поставити під контроль можливості альтернативних постачань газу на європейський ринок і спробувати перешкодити зростанню експорту скрапленого газу з Катару. Шляхом масштабних інвестицій Москви ($25 млрд) розпочато будівництво першої атомної станції Єгипту в Ель-Дабаа", - заявили в РНБО.

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