Північна Корея запустила декілька крилатих ракет у бік Східного моря

Про це пише Yonhap.

Південнокорейські військові заявили, що Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у напрямку Східного моря в середу 22 березня.

Об'єднаний комітет начальників штабів зазначив, що зафіксував запуск з району Хамхун на східному узбережжі Північної Кореї о 10:15 ранку, але не надав інших подробиць.

Стверджується, що запуск відбувся в той час, коли Південна Корея і США проводять спільні командно-штабні навчання "Щит свободи", а також паралельні польові навчання під назвою "Воїнський щит".