Північна Корея запустила декілька крилатих ракет у бік Східного моря
22 березня КНДР вчергове запустила декілька крилатих ракет у бік Східного моря, це сталося під час військових навчань США та Південної Кореї "Щит свободи" та "Щит воїна"
Про це пише Yonhap.
Південнокорейські військові заявили, що Північна Корея запустила кілька крилатих ракет у напрямку Східного моря в середу 22 березня.
Об'єднаний комітет начальників штабів зазначив, що зафіксував запуск з району Хамхун на східному узбережжі Північної Кореї о 10:15 ранку, але не надав інших подробиць.
Стверджується, що запуск відбувся в той час, коли Південна Корея і США проводять спільні командно-штабні навчання "Щит свободи", а також паралельні польові навчання під назвою "Воїнський щит".
- Нагадаємо, міністри закордонних справ G7 у спільній заяві засудили пуски КНДР балістичних ракет та закликали Північну Корею відмовитися від ядерної зброї
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.15
Купівля 38.15Продаж 38.93
-
EUR
Купівля 40.4Продаж 41.29
- Актуальне
- Важливе