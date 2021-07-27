Північна та Південна Кореї відновили екстренний канал зв'язку між державами
27 липня країни відновили гарячу лінію зв'язку, яка не працювала з червня 2020 року
Про це пише Deutsche Welle.
Гаряча лінія екстреного звʼязку між Північною і Південною Кореєю використовувалися з деякими перервами з 1970-х років.
У червні 2020 року Пхеньян призупинив її використання. Зараз же лідери обох країн обмінялись листами і домовилися відновити гарячі лінії як перший крок до поліпшення відносин.
"Згідно з угодою, укладеною між вищими керівниками, Північ і Південь вжили заходів щодо відновлення роботи всіх міжкорейських ліній звʼязку з 10:00 27 липня", - повідомило офіційне інформаційне агентство Півночі KCNA.
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін та лідер Півночі Кім Чен Ин "домовилися зробити великий крок у відновленні взаємної довіри і сприяння примиренню, відновивши відрізані лінії звʼязку між Кореєю за допомогою недавнього обміну особистими листами".
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В офісі південнокорейського президента Мун Чже Іна заявили, що він обмінявся особистими листами з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, щоб поліпшити відносини.
У червні 2020 року Пхеньян відключив усі канали звʼязку з Сеулом. Пхеньян закидав Сеулу потурання північнокорейським біженцям, які надсилають на батьківщину листівки та інші матеріали, що принижують гідність вождя і правлячої партії.
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