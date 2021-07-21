Північний потік-2 - це військово-політичний проєкт, що загрожує повномасштабним вторгненням РФ в Україну, а потім і в Польщу, - Сазонов
Політолог Кирило Сазонов заявив, що Північний потік-2 є військово-політичним проектом РФ, який дозволить агресору без жодних ризиків для постачання газу до Європи напасти на Україну, а потім і Польщу
Про це Сазонов сказав у програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Nord Stream 2 - це великі гроші та великий цинізм. Великі гроші для Росії та Німеччини - саме це вирішує питання. Усі європейські цінності відступають перед бажанням отримати великі гроші. Північний потік-2 буде добудовано і це очевидно. Дональд Трамп намагався цьому завадити, але прийшов Джо Байден, який має свої інтереси в Європі. Байден хоче мати хороші відносини з Німеччиною, тому він дозволить добудувати газопровід. Нам від самого початку потрібно було розраховувати на цей найгірший сценарій", - зазначив Сазонов.
Політолог додав, що усі спроби Німеччини і РФ змусити весь світ повірити, що це виключно економічний проєкт - неправда.
"Саме про це Володимир Зеленський і говорив на всіх рівнях та на всіх зустрічах: Північний потік-2 - це політичний проєкт, який загрожує Східній Європі. Цілком неправильно розмірковувати про те, скільки ми втратимо коштів, чи отримаємо компенсації - справа не в цьому. Президент України, військові та економічні експерти правильно говорять, що Nord Stream 2 - це політичний проєкт, який дозволяє Росії розвивати агресію в бік України, фактично почати наступ без ризику порушення постачання газу з РФ у Європу. Заради чого це все проєктувалося і будувалося", - сказав Сазонов.
- Нагадаємо, російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що завершення будівництва Північного потоку-2 можуть обміняти на гарантії територіальної цілісності України.
- Президент США Джо Байден на переговорах з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель щодо Північного потоку-2 заявив, що Росія не повинна використовувати ресурси як зброю.
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