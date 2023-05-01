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OPINION

"План Макрона" у грі

Орест Сохар
1 травня, 2023 понедiлок
10:04
Погляд Орест Сохар

Лідери Китаю та Франції раптом синхронізували свої емоції, "вболіваючи" за "конфлікт" в Україні

Сакральна формула миру ніби-то ще не відома, але сам мир очікується уже влітку. Іншими словами, нам починають продавати путінський план, але загорнутий в цупку китайську хитрість і перевʼязаний французькою безпосередністю. 

Американська та японська преса нещодавно написали, що Сі та Макрон в єдиному політичному лоні виношують "мирний план". Його можна назвати біполярним, адже робота ведеться політиками від різних політичних полюсів.

Зрозуміло, що про все було  домовлено під час візиту Макрона до Сі. З газет відомо, що французький президент просив китайського колегу поговорити із Зеленським. Це мало стати відправною точкою публічної реалізації проєкту. Вчора розмова відбулася. Напередодні український президент спілкувався з Макроном. 

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"Ключик" до миру простий, наче зірка на кремлі: йдеться про переговори, про які московські політики товкмачать чи не з 24 лютого 2022 року. Інколи навіть здається, що вони й вдерлися в Україну, щоб розпочати перемовини про завершення війни

"Ключик" до миру простий, наче зірка на кремлі: йдеться про переговори, про які московські політики товкмачать чи не з 24 лютого 2022 року. Інколи навіть здається, що вони й вдерлися в Україну, щоб розпочати перемовини про завершення війни.

Французи сподіваються посадити за один стіл Україну та Московію вже влітку, — вважає Bloomberg. Японська Nikkei твердить, що  Пекін ще дужче заряджений на оптимізм: КНР влітку очікує й завершення війни. 

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Згідно з офіційною версією, "блакитні берети" Сі та Макрон лише сідають готувати свій план, але отой біполярний оптимізм про "фінал вже влітку" змушує думати, що всі ходи  вже розписано. 

Наразі підготовка українсько-російських перемовин виглядає так.  

КНР відправлять до Києва спецпредставника, потім він поїде до Московії. Його завдання - "політичне урегулювання" війни, яку китайські дипломати назвали "кризою". Ніби йдеться про якийсь девайс, в якому треба змінити налаштування, і все стабілізується.

Макрон доручив своєму раднику Еммануелю Бонну разом з главою МЗС КНР Ваном І створити "рамки" для майбутніх переговорів Зеленського з бункерним. Цікаво, що саме Бонн до повномасштабного вторгнення проводив переговори з росіянами, а в січні 2022-го прилітав в Київ. Французи зняли документальне кіно про той час, де Бонн щиро зізнається: "Путін завжди бреше". Той самий Путін, з яким Єлисейський палац збирається про щось домовлятися.

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Якоюсь мірою термін "біполярний" у нашому контексті починає грати новими барвами. Зокрема французькі співрозмовники Bloomberg стверджують, що "мирний план" дасть довгострокові гарантії безпеки для України й навіть стримуватиме Росію від майбутніх актів агресії. Шкода, що видання не називає прізвищ своїх джерел, а то можна було б порадити передивитися фільм з цитатою Бонна.

В дипломатичних колах припускають, що Сі з Макроном викотять уже оприлюднену китайську версію російського плану: зупинення війни по лінії фронту і взаємне визнання кордонів. 

У французькій прошивці "миру" є дуже солодкі пігулки для українців: весь процес назвуть "припиненням вогню", залишивши Україні право добиватися повернення територій "не військовим шляхом". В дипломатичних колах припускають, що Сі з Макроном викотять уже оприлюднену китайську версію російського плану: зупинення війни по лінії фронту і взаємне визнання кордонів. 

У французькій прошивці "миру" є дуже солодкі пігулки для українців: весь процес назвуть "припиненням вогню", залишивши Україні право добиватися повернення територій "не військовим шляхом".

Напередодні весняного наступу Київ зараз у позиції сили й може підкорегувати оті хотілки, кажуть дипломати, але кремль вже сформулював мінімальний трофей, який прагне відкусити від України: Донбас включно з Маріуполем (оскільки мріє й надалі зберігати Азовське море як внутрішнє), Крим і мінімальний сухопутний коридор між ними.

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"Якщо ти хочеш бути почутим, сам повинен навчитися слухати". Саме тому, очевидно, український президент погодився на розмову, заздалегідь знаючи суть китайської пропозиції.

Українські посадовці й  далі артикулюють мету "кордони 1991-го року". Крім того, офіс Зеленського готує свою версію плану, підтриману британцями та американцями. Вона передбачає перемогу на полі бою.  

Майбутнє війни сьогодні здебільшого залежить від ЗСУ, тому до біполярної ініціативи треба ставитися з розумінням, вона ще може нам знадобитися для обговорення акту про капітуляції. Московії. 

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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