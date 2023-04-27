У сухому залишку і виходячи з офіційних інформаційних повідомлень, серед результатів відновлення діалогу на найвищому рівні, привітання українською стороною переобрання Сі, призначення посла України в Китаї та відрядження китайського "миротворчого десанту" на чолі з колишнім послом Китаю у РФ для лобіювання припинення воєнних дій і початку переговорів про політичне врегулювання.

Вочевидь, є спроба з боку Пекіну запобігти початку активної фази українського контрнаступу та нав’язати переговори для замороження чинного статусу-кво на полі бою. Для уникнення двозначності у змісті телефонної розмови Сі вже зафіксував у повідомленні ключові китайські та в дечому російські наративи про "українську кризу", "підлиття олії у вогонь" та "зароблянні на війні". Блискавична позитивна реакція Кремля підтверджує підтримку путінським режимом ініціативи Сі.

Є спроба з боку Пекіну запобігти початку активної фази українського контрнаступу та нав’язати переговори для замороження чинного статусу-кво на полі бою

Що робити українському керівництву?

Варто прийняти спецпосланця Сі, провести переговори із сесією в Бучі чи Ірпені, чіткі, прагматичні, жорсткі сигнали та бачення справедливого миру відповідно до норм міжнародного права, Статуту ООН та загальнолюдських цінностей.

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Дуже важливо, щоб у Києві зі спецпосланцем Сі говорив не лише Київ, а консолідований Захід. Так само як ми відстоюємо принцип “нічого про Україну без України”, маємо бути “на одній сторінці” з союзниками й коли говоримо з Китаєм

А тому дуже важливо, щоб у Києві зі спецпосланцем Сі говорив не лише Київ, а консолідований Захід. Так само як ми відстоюємо принцип “нічого про Україну без України”, маємо бути “на одній сторінці” з союзниками й коли говоримо з Китаєм. Варто невідкладно скоординувати підходи із ключовими західними столицями, адже Лі Хуей говоритиме і з ними.

Слід відзначити підтвердження бажання Пекіна допомогти. От лише кому — Києву, собі чи Москві? Спецпосланцю Сі слід все розʼяснити так, щоб “допомогти Києву” стало єдино можливим підходом для Китаю сьогодні та на майбутнє.

І ще одне: дипломатичні контакти не мають (і не повинні) бути перепоною для планів ЗСУ щодо знищення ворога та звільнення окупованих територій України. Переговори з позиції сили дають кращий результат.

Джерело

Про автора: український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України.

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