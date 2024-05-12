Протягом доби українська ППО знищила 4 російські розвідувальні безпілотники ZALA та один "Орлан-10"
Упродовж минулої доби, 11 травня 2024 року, підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено 5 російських розвідувальних БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено 5 російських розвідувальних БПЛА – 4 ZALA на Херсонщині та "Орлан-10" на Миколаївщині.
- Протягом минулої доби на фронті сталося 155 бойових зіткнень. Російські окупанти намагалися атакувати на 10 напрямках, українські захисники ліквідували понад 1200 військових РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.47 Купівля 39.47Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.36Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе