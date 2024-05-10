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Небезпечна краса: чому гортензію не варто висаджувати на прибудинковій ділянці

10 травня, 2024 п'ятниця
17:08
корисні поради Гортензія
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Гортензія - це рослина, яка відома своїми яскравими та великими квітами. Вона надзвичайно гарно виглядає в період цвітіння, але також може становити небезпеку

Гортензія належить до родини Гортензієвих (Hydrangeaceae) та включає близько 70-80 видів, поширених переважно в Азії, Північній та Південній Америці. Вони відомі своєю красою та різноманіттям кольорів квітів, які можуть бути білими, рожевими, синіми, фіолетовими або червоними, залежно від сорту та рівня кислотності ґрунту.

Їх часто використовують для декоративного оформлення садів та ландшафтного дизайну, а також як квіти для букетів та композицій.

Гортензії: характеристика та висадження

Гортензії - це красиві кущі (чагарники) або невеликі деревоподібні рослини. Деякі сорти можуть досягати висоти 2-3 метрів, в той час як інші можуть залишатися компактними та не перевищувати одного метра у висоту.

Гарні різнобарвні квітки зазвичай густо розташовуються у вигляді волоті, кульки або мають форму шишки. Листя гортензій темно-зелене та блискуче, у деяких сортів воно може мати більш світлий колір або навіть сіро-фіолетовий відтінок.

Більшість гортензій цвітуть з середини літа, приблизно з липня, аж до кінця вересня або початку жовтня, залежно від сорту та кліматичних умов регіону. В Україні вирощують близько 35 сортів цих рослин, найпопулярнішими є такі: гортензія крупнолистна, гортензія деревоподібна, гортензія волотиста. Вони добре пристосовані до умов зростання у нашому регіоні та стійкі до морозів.   

У теплих регіонах цвітіння може тривати довше, у холодних - менше. Загалом гортензії квітнуть протягом 2-4 місяців. Зазвичай перше цвітіння відбувається наступного року після висадження, але рослині потрібно забезпечити оптимальний догляд.

Гортензії найкраще ростуть у сонячних місцях з вологим, дренованим суглинистим ґрунтом. Вони можуть добре зростати на кислих чи нейтральних ґрунтах, але обов'язково потрібно забезпечити рослині достатньо місця.

Гортензії часто використовуються для висадження в парках, на алеях та для створення живих огорож в садах. Вони також добре підходять для декорування квітників.

Фото: Shutterstock

Яке значення має гортензія?

Цікаво, що слово "Hydrangea" в перекладі з грецької мови може означати "посудина з водою". Існує декілька версій про те, чому саме гортензію назвали таким чином. Одна з них вказує на форму насіннєвих коробочок, які нагадують глечик, а інша версія пов'язує назву з вологолюбністю цих рослин.

Квітка гортензії може мати різне символічне значення в культурах. Зазвичай вона асоціюється з вишуканістю, ніжністю та розкішшю. Її великі та яскраві квіти є символом багатства та прекрасного смаку. В Європі гортензія часто сприймається як символ вічної любові, поваги та жіночності, а її густі суцвіття втілюють образ ніжності та елегантності. В Америці гортензія символізує вдячність, гармонію та добробут.

У японській культурі гортензія має декілька значень. З одного боку, вона асоціюється з любов'ю, вдячністю та смиренністю. З іншого, багато японських сімей не висаджують ці кущі на подвір'ї, оскільки вона також асоціюється зі втратою та невдачею. Це пов'язано з тим, що квіти гортензії розквітають в сезон дощів, а в давні часи, саме в цей період помирало багато людей. Звісно, сьогодні це лише повір'я, але певні упередження залишаються.

Крім того, колір квітів цієї рослини також має своє символічне значення:

  • Білі гортензії часто розглядаються як символ чистоти, невинності та духовної краси. Вони можуть виражати також мир і спокій.
  • Рожеві гортензії символізують любов, ніжність і романтику. Вони часто використовуються для вираження ніжних почуттів та емоційного зв'язку.
  • Сині гортензії асоціюють із містичними знаннями, глибокою мудрістю та внутрішнім пізнанням. Вони можуть символізувати також стабільність і вірність.

Загалом, символіка квітки може варіюватися в залежності від контексту та традицій кожної конкретної культури, тому важливо вкладати всій у сенс у рослину, яку ви збираєтесь висаджувати на власній ділянці.

Чому гортензія небезпечна для людини?

Гортензія вважається помірно токсичною рослиною. У більшості її видів квіти, листя та стебла, містять різні небезпечні речовини, такі як кремній та ціаногенні глікозиди. Ці речовини можуть сприяти подразненню шкіри або слизових оболонок. Так, наприклад, гортензія круглолиста містить ціанід, що становить небезпеку як для людини, так і для тварин.

Тому, вживати гортензію категорично заборонено, адже це може викликати харчове отруєння, що супроводжується нудотою, блюванням, діареєю та іншими неприємними симптомами. Також бажано уникати контакту з цією рослиною та утримувати її подалі від місць, доступних для дітей та тварин. 

Якщо ви турбуєтесь про те, чи варто висаджувати гортензію у відкритий ґрунт, тоді висадіть її у спеціальні контейнери, які потім можна буде легко переміщати.

Фото: Istockphoto


 
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