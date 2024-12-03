Рютте попередив Трампа про "страшну загрозу", якщо Україну підштовхнуть до поганої мирної угоди

Про це Рютте заявив в інтерв'ю Financial Times, передає "Європейська правда".

Зазначається, що у разі поганої мирної угоди для України "страшна загроза" існує з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї. За словами генсека, поглиблення зв'язків між супротивниками США ставить Америку під загрозу.

"Іран отримує гроші від Росії в обмін, наприклад, на ракети, а також на безпілотні технології. І ці гроші використовуються для підтримки "Хезболли" і ХАМАС, а також для управління конфліктом за межами регіону", - заявив Рютте.

За його словами, лідер Китаю Сі Цзіньпін "може подумати про щось інше в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди (для України)", очевидно, натякаючи на можливе застосування сили проти Тайваню з боку Пекіна.

"Ми не можемо допустити ситуації, коли лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран радіють через те, що дійшли до угоди, яка не влаштовує Україну, бо в довгостроковій перспективі це становитиме серйозну загрозу безпеці не лише для Європи, а й для США", - сказав Рютте.