Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Румунія інтенсивно підтримують Україну, тому що розуміють, що перебувають у зоні прямого ризику. Коли Путін починав війну, то його план не обмежувався лише Україною. Цей план включав, як мінімум, гібридну агресію проти країн Балтії, а може й повномасштабну. Цей план передбачав таку ж саму агресію щодо Польщі та інших країн", - наголосив Іллєнко.

Офіцер нагадав про заяву, яку Кремль направив до Вашингтона напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

"Тоді у Кремлі заявили, що НАТО повинно забиратися з країн колишнього Варшавського договору. Тим самим Росія ставила питання відновлення радянської сфери впливу в Європі. Політичне керівництво цих країн зрозуміло, що, якщо Путін почав божевільну війну проти України, то й до інших його заяв потрібно ставитися, як до реальної загрози. Вони розуміють, що Україна бореться за них також, щоб війна не прийшла на їхню землю", - підкреслив Іллєнко.