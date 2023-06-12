План Путіна не обмежувався лише Україною, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Офіцер батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення Нацгвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко вважає, що план Путіна передбачав агресію проти країн Балтії та інших країн Європи
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Румунія інтенсивно підтримують Україну, тому що розуміють, що перебувають у зоні прямого ризику. Коли Путін починав війну, то його план не обмежувався лише Україною. Цей план включав, як мінімум, гібридну агресію проти країн Балтії, а може й повномасштабну. Цей план передбачав таку ж саму агресію щодо Польщі та інших країн", - наголосив Іллєнко.
Офіцер нагадав про заяву, яку Кремль направив до Вашингтона напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.
"Тоді у Кремлі заявили, що НАТО повинно забиратися з країн колишнього Варшавського договору. Тим самим Росія ставила питання відновлення радянської сфери впливу в Європі. Політичне керівництво цих країн зрозуміло, що, якщо Путін почав божевільну війну проти України, то й до інших його заяв потрібно ставитися, як до реальної загрози. Вони розуміють, що Україна бореться за них також, щоб війна не прийшла на їхню землю", - підкреслив Іллєнко.
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