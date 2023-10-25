Планетохід NASA виявив нові докази того, що на Марсі колись були умови для життя

Про це пише Space.

У новому дослідженні вчені проаналізували дані марсохода Curiosity, які були отримані під час вивчення особливих форм рельєфу на Марсі, що являють собою схили й поглиблення між височинами. Вони створили моделювання ерозійних процесів на Червоній планеті протягом мільйонів років і з’ясували, що деякі форми рельєфу, найімовірніше, є залишками зниклих річок із рідкої води.

Учені вважають, що весь Марс мільярди років тому був вкритий великою кількістю річок, а значить тут були сприятливі умови для появи та еволюції життя. Виявлення нових доказів існування річок із рідкої води свідчить про те, що умови на цій планеті були відповідними для появи життя і Марс міг бути колись справді заселеним водним світом. Тепер тільки залишилося виявити ознаки його існування.

Фото: Скрін

Відомо, що річки існували на Марсі вже з часів, коли перший космічний апарат "Маринер-9" зробив знімки висохлих річкових каналів. Марсоходи, що працюють на Червоній планеті, зокрема Curiosity, раніше знаходили мінерали, які могли утворитися тільки за присутності води, що також вказує на існування річок на Червоній планеті мільярди років тому. Крім того, дослідження кратера Гейла показало, що в ньому було озеро з рідкої води.