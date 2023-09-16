Експеримент на Марсі довів, що з його атмосфери можна видобути кисень, - NASA

Про це повідомляє Science Alert.

Марсохід "MOXIE" (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) провів експеримент із використання ресурсів марсіанського кисню, а саме розщеплював молекули марсіанського повітря, щоб створити невелику, але стабільну подачу кисню.

"Дивовижна продуктивність MOXIE показує, що кисень з атмосфери Марса отримати можливо – кисень, який міг би допомогти постачати майбутнім астронавтам придатне для дихання повітря або ракетне паливо", – каже заступник адміністратора NASA Пем Мелрой.

Він стверджує, що розробка технологій, які дозволяють використовувати ресурси Місяця та Марса, має вирішальне значення для створення довгострокової присутності на супутнику або планеті.

Атмосферу Марса апарат розщеплює за допомогою електролізу, тобто використовує струм для електрохімічного розщеплення вуглекислого газу на його складові атоми. MOXIE втягує марсіанське повітря через фільтр, який очищає його, а потім стискає його, нагріває та направляє через щільний окисний електролізер, який вже розщеплює вуглекислий газ на оксид вуглецю та іони кисню.

Виділяється чадний газ, але атоми кисню рекомбінуються в чистий O2 (кисень), який потрібен людям, щоб вижити. За годину роботи MOXIE виробляє до 10 г кислю, якого вистачить приблизно на 20 хвилин дихання одного астронавта.

MOXIE, розроблений вченими Массачусетського технологічного інституту, приземлився на Марс у лютому 2021 року. З Землі йому надсилали команди, щоб перевірити, як він працює за різних марсіанських умов.

З того часу MOXIE виробив загалом 122 г кисню, якого, за словами NASA, достатньо, щоб маленька собака дихала протягом 10 год або людина протягом 4 год.

Довідка

MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) - це експеримент зі створення технології, яка буде виробляти кисень на Марсі.

Інструмент працює, закачуючи марсіанське повітря в резервуар, а потім за допомогою електрохімічного процесу вириває атом кисню з кожної молекули вуглекислого газу.

Протягом 2021 року MOXIE сім разів проводив одногодинні експерименти, навіть під час суворої марсіанської зими.