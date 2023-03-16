Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Ми отримали від історії шанс - це 30 років слабкості Росії, яка дала нам можливість більше підготуватися до цієї війни. На жаль, ця війна була неминучою. Ми могли б краще підготуватися до війни. Для багатьох людей початок війни був шоком. Уся історія України говорить про те, що уникнути війни з Росією було неможливо. Наша біда полягає в тому, що користуючись слабкістю Росії ми думали, що слабкість буде постійна", - наголосив В'ятрович.

За словами народного депутата, Росія швидко оговталась після падіння СРСР, і, з початку 2000-х років РФ вже почала готуватися до війни.

"Планомірна підготовка до повномасштабної війни почалася з часів правління Путіна. Путін сам її ініціював. Путін є частиною системи так званих силовиків, яка об'єднує ФСБ та пострадянські кадри КДБ. На початку 2000-х років Росія почала заробляти кошти на природних ресурсах та амбітно тиснути на світ, заявляючи, що Україна має залишитися в зоні впливу РФ. Але українці двічі зірвали спроби Росії закріпити свій вплив", - підкреслив В'ятрович.