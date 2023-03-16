Від початку повномасштабної війни в Україні від рук РФ загинуло щонайменше 464 дитини, 925 поранені
Від 24 лютого 2022 року до 16 березня 2023 року російські війська убили щонайменше 464 українські дитини, понад 925 поранені
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Станом на ранок 16 березня 2023 року більше ніж 1399 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 464 дитини загинуло та понад 925 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.
Ці дані не остаточні, адже триває робота з встановлення інформації в місцях бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 446, Харківщині - 273, Київщині - 123, Херсонщині - 94, а також Запорізькій області - 87, Миколаївській - 84, Чернігівській - 68, Луганській - 66 та Дніпропетровській - 66.
З 24 лютого 2022 року до 16 березня 2023 року з України депортували щонайменше 16 226 дітей.
Унаслідок обстрілів РФ за понад рік пошкоджено 3126 закладів освіти, з них 438 повністю зруйновано.
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