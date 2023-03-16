Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 16 березня 2023 року більше ніж 1399 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 464 дитини загинуло та понад 925 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише пресслужба.

Ці дані не остаточні, адже триває робота з встановлення інформації в місцях бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 446, Харківщині - 273, Київщині - 123, Херсонщині - 94, а також Запорізькій області - 87, Миколаївській - 84, Чернігівській - 68, Луганській - 66 та Дніпропетровській - 66.

З 24 лютого 2022 року до 16 березня 2023 року з України депортували щонайменше 16 226 дітей.

Унаслідок обстрілів РФ за понад рік пошкоджено 3126 закладів освіти, з них 438 повністю зруйновано.