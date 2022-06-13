Платники єдиного податку 2% можуть подати декларацію в "Дії" та сплатити його

Про це повідомило Мінцифри у телеграм.

"Тепер ФОПи-спрощенці 3-ї групи, які подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%, можуть подати таку декларацію за кілька кліків у Дії", - йдеться у повідомленні.

Для цього потрібно авторизуватися в застосунку "Дія", в меню "Послуги" виберати "Податки ФОП" — "Декларація платника єдиного податку 2%" за відповідний місяць. Далі – вказати суму отриманого доходу за обраний місяць.

Також слід перевірити контактні дані та декларацію та за потреби відкоригувати, підписати її "Дія.Підписом" та надіслати.

"Декларація подається до податкової служби, а вся звітність буде у вашому смартфоні", – запевняє Мінцифри.

Нагадаємо, українці за час повномасштабної війни зареєстрували 30 тис. бізнесів, зокрема 26 тис. ФОПів.