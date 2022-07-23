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Головна війна з Росією Плідно працюємо над втратами ворожої сили, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
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Плідно працюємо над втратами ворожої сили, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк

23 липня, 2022 субота
11:18
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Керівник пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що на південному напрямку ворог регулярно зазнає втрат

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми плідно працюємо над втратами ворога. Минулої доби (22 липня, - ред.) ЗСУ нанесли чотири потужні авіаційні удари по опорних пунктах противника, де він укріплюється для подальших агресивних дій та по скупченню техніки. Інколи складається враження, що ворог скупчується навмисно, побачивши наші літаки у небі, щоб скоріше для себе закінчити цей жах", - підкреслила Гуменюк.

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