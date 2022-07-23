Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми плідно працюємо над втратами ворога. Минулої доби (22 липня, - ред.) ЗСУ нанесли чотири потужні авіаційні удари по опорних пунктах противника, де він укріплюється для подальших агресивних дій та по скупченню техніки. Інколи складається враження, що ворог скупчується навмисно, побачивши наші літаки у небі, щоб скоріше для себе закінчити цей жах", - підкреслила Гуменюк.

На Південному напрямку за минулу добу знищено 93 російських загарбників, українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині

В оперативному командуванні "Південь" запевнили українців, що зараз ситуація на Придністровському напрямку є контрольованою, а кордон надійно захищений

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