В ОК "Південь" доповіли, яка зараз ситуація на Придністровському напрямку
В оперативному командуванні "Південь" запевнили українців, що зараз ситуація на Придністровському напрямку є контрольованою, а кордон надійно захищений
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Придністровський напрямок стабільно контролюють сили української оборони. Активності сил ворожих військових на території Молдови не спостерігається. Державний кордон надійно захищений.
"Не піддавайтеся паніці і провокаціям, сприймайте критично і виважено інформацію, довіряйте тільки достовірним офіційним джерелам і силам оборони. Ворог намагається загрожувати руйнуванням не тільки інфраструктури, а й стійкості незламного народу. Дійте впевнено та оперативно за сигналами тривог. Будьте мудрими і виваженими", - пишуть у "Півдні".
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