Як приготувати пляцок із яблук. Рецепти
Яблука на нашому столі цілий рік. Отже, смачну випічку з яблук можна готувати також цілий рік. Пропонуємо кілька смачних рецептів
Пісочний пляцок з яблуками
Інгредієнти:
- борошно - 250 г
- цукор - 200
- дрібка солі
- вершкове масло – 125 г
- три солодкі яблука
- кориця – 0,5 чайної ложки
Покроковий рецепт приготування:
- висипаємо на дошку борошно гіркою
- рубаємо на дрібки холодне масло
- додаємо 100 г цукру в пудру
- вимішуємо з борошном і маслом
- додаємо дрібку солі
- 3 столові ложки води або молока
- ретельно вимішуємо тісто
- сформовуємо колобок
- кладемо його в поліетиленовий пакет
- прибираємо в холодильник на пів години
- миємо яблука
- виймаємо серцевину і кісточки
- нарізаємо скибочками завтовшки 5 мм
- коли тісто буде готове, виймаємо його з холодильника
- розкачуємо тісто качалкою в пласт товщиною 7 мм
- перекладаємо його в роз’ємну форму з невисоким бортиком
- акуратно формуємо основу для майбутнього яблучного пирога
- надаємо бортикам красиву окантовку
- тісто посипаємо цукром (близько 50 г)
- прямо на цукор викладаємо часточки яблук, від бортика до центру в 3 ряди.
- зверху засипаємо все цукром та корицею
- випікаємо яблучний пиріг пів години при температурі 180 градусів.
Фото: dreamfood
Пляцок із яблук з маком
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно – 600 г
- цукор – 250 г
- масло – 250 г
- жовтки – чотири штуки
- сметана – чотири столові ложки
- розпушувач – дві чайні ложни
Для яблучної маси:
- яблука – 750 г
- масло – 40 г
- цукор – дві столові ложки
Для макової маси:
- мак – 150 г
- цукрова пудра – 100 г
- три яйця
- мед – одна столова ложка
- масло – 50 г
- горіхи та сухофрукти – 150 г
- розпушувач – одна чайна ложка
- мигдалева олійка – п’ять крапель
Крем:
- масло – 250 г
- желе – одна упаковка
- вода – 125 мл
- цукрова пудра – дві столові ложки
Додатково:
- шоколадна глазур
Покроковий рецепт приготування:
- перетираємо жовтки з цукром
- додаємо сметану
- вимішуємо
- змішуємо просіяне борошно з розпушувачем
- додаємо тверде масло, порізане кубиками
- січемо ножем до утворення дрібної масляної крихти
- робимо в крихті заглиблення
- виливаємо у заглиблення рідкі інгредієнти
- замішуємо тісто
- ділимо тісто на чотири частини
- дві частини замотуємо в харчову плівку
- ставимо в холодильник
- інші дві частини розкачуємо за розміром форми (23х38)
- дві однакові форми застеляємо пергаментом
- перекладаємо тісто
- випікаємо коржі п’ятнадцять хвилин при температурі 180 градусів
- чистимо яблука
- виймаємо серединку
- тремо на грубу тертку
- на сковороді топимо масло
- додаємо яблука та цукор
- добре нагріваємо до густої маси
- охолоджуємо
- викладаємо холодну яблучну масу на один з випечених коржів
- з холодильника виймаємо одну частинку тіста
- розкачуємо та викладаємо зверху на яблука
- ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на пів години
- готовому коржу даємо охолодитися в формі
- відділяємо білки від жовтків
- мак перемелюємо три рази на м’ясорубці
- збиваємо масло з цукром до пишної світлої маси
- по одному додаємо жовтки
- додаємо до масляної суміші мак
- додаємо мед
- додаємо ароматизатор та розпушувач
- все разом збиваємо
- збиваємо білки до густої піни
- додаємо до макової маси разом з горіхами та сухофруктами
- вимішуємо
- викладаємо макову масу на другий підпечений корж
- вирівнюємо
- виймаємо з холодильника останній шматок тіста
- розкачуємо
- покриваємо макову масу
- випікаємо півгодини при температурі 180 градусів
- даємо повністю охолодитися у формі
Крем
- розводимо желе у гарячій воді
- залишаємо до легкого загустіння
- збиваємо масло з цукровою пудрою до пухкого світлого крему
- подовжуючи збивати, в кілька порцій додаємо густіюче желе
- збиваємо до однорідності
- збираємо пляцок
- на корж з маком викладаємо увесь крем
- розрівнюємо
- накриваємо яблучним коржем
- поливаємо шоколадною глазур'ю.
Фото: pelensky.pro
Пляцок із яблук з галяреткою
Інгредієнти:
Для бісквіту:
- яйця – чотири штуки
- цукор – чотири столові ложки
- борошно – чотири столові ложки
- розпушувач – третина чайної ложки
- ванільний цукор – одна чайна ложка
- дрібка солі
Для яблучного шару:
- яблука – вісім штук
- желе зеленого кольору – дві упаковки
Для вершкової маси:
- вершки (від 30%) – 400 мл
- цукрова пудра – дві столові ложки
- желе червоне та зелене – по одній упаковці
- желатин – півтори столові ложки
- вода гаряча – третина склянки
Додатково:
- Желе жовте – одна упаковка
- желатин – одна чайна ложка
- вода – 500 мл
Покроковий рецепт приготування:
Кубики желе
- червоне та зелене желе розчиняємо в 250 мл гарячої води (кожне)
- виливаємо у глибокі тарілки
- охолоджуємо
- ставимо в холодильник до загустівання
Бісквіт
- збиваємо білки з дрібкою солі до густої піни на набільшій швидкості міксера
- по ложці додаємо цукор та ванільний цукор
- не припиняємо збивати
- збиваємо до утворення пишної густої маси
- перемикаємо міксер на найменшу швидкість
- по одному додаємо жовтки
- змішуємо борошно з розпушувачем
- просіюємо до яєчної маси
- вимішуємо тісто лопаткою
- форму (25х35) застеляємо пергаментом
- викладаємо тісто
- вирівнюємо
- випікаємо 25 хвилин
- охолоджуємо
- відділяємо пергамент
Галяретка з яблуками
- яблука чистимо від шкірки та жорсткої серцевинки
- тремо на грубу тертку
- викладаємо в каструлю
- додаємо 5 ложок води
- тушкуємо до зменшення об’єму вдвічі
- до гарячих яблук висипаємо обидва зелених желе
- добре вимішуємо
- охолоджуємо
- форму застеляємо пергаментом
- на дно кладемо корж
- зверху викладаємо яблучне желе
- розрівнюємо
- ставимо форму в холодильник до повного застигання яблучної маси
Вершкова маса
- застигле желе (червоне та зелене) виймаємо з холодильника
- акуратно виймаємо з тарілок
- нарізаємо дрібними кубиками
- желатин розводимо в гарячій воді
- охолоджуємо до кімнатної температури
- добре охолоджені вершки збиваємо до густого крему
- додаємо пудру
- збиваємо
- до желатину додаємо столову ложку вершків
- швидко перемішуємо
- вливаємо желатин до вершків
- трішки збиваємо на найбільший швидкості міксера
- до вершків висипаємо кубики желе
- акуратно вимішуємо ложкою
- викладаємо на яблучну масу
- вирівнюємо
- відправляємо в холодильник
- останню упаковку (жовту) желе розводимо в гарячій воді разом з 1 ложечкою желатину
- охолоджуємо
- ставимо в холодильник
- коли желе ледь застигне до стану крему, викладаємо його зверху на добре охолоджений вершковий шар
- розрівнюємо
- знову відправляємо в холодильник на шість годин
- виймаємо
- нарізаємо ножем, змоченим у гарячій воді.
Фото: dreamfood
Слойоний пляцок із яблуками
Інгредієнти:
Тісто
- маргарин - 200 г
- мука – чотири склянки
- сметана – одна склянка
- одне яйце
Крем
- молоко – 1л
- цукор - п’ять столових ложок
- ванільний пудинг - 2 п.
- масло - 300 г
Начинка
- яблука – 1 кг
- малинове желеи - 1 уп.
Покроковий рецепт приготування:
- січемо 200 г маргарину з чотирма склянками муки
- додаємо одну склянку сметани
- додаємо одне яйце
- замішуємо тісто
- ділимо його на шість рівних частин
- ховаємо в холодильник на одну годину
- чистимо яблука
- нарізаємо тоненькими невеликими скибками
- одну частину тіста тоненько розкачуємо
- викладаємо у форму
- посипаємо 1/3 п. сухої малинової галяретки(желе)
- викладаємо 1/3 яблук.
- розкачуємо наступну частину тіста
- накриваємо ним нижню
- заліплюємо по краях
- проколюємо виделкою, щоб тісто не надувалось
- випікаємо пів години при температурі 200 градусів
- поки тісто не підрум’яниться
- так повторюємо ще два рази
- в результаті отримаємо три коржі з яблуками
- від 1 л молока відлити одну склянку
- до решти молока додаємо п’ять столових ложок цукру
- ставимо, щоб скипіло
- до 1 склянки молока додаємо два ванільних пудинги
- перемішати
- коли молоко скипить, тонкою цівкою вливаємо у нього розчинений пудинг
- помішуємо, доки маса не загусне
- знімаємо з вогню
- охолоджуємо
- збиваємо з 300 г м’якого масла
- перекладаємо пляцок кремом
- зверху та збоку також змащуємо
- даємо настоятись в холодильнику на пів доби.
Смачного!
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