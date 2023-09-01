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Як приготувати пляцок із яблук. Рецепти

1 вересня, 2023 п'ятниця
21:10
рецепти пляцок із яблуками

Яблука на нашому столі цілий рік. Отже, смачну випічку з яблук можна готувати також цілий рік. Пропонуємо кілька смачних рецептів

Пісочний пляцок з яблуками

Інгредієнти:

  • борошно - 250 г
  • цукор - 200
  • дрібка солі
  • вершкове масло – 125 г
  • три солодкі яблука
  • кориця – 0,5 чайної ложки

Покроковий рецепт приготування:

  • висипаємо на дошку борошно гіркою
  • рубаємо на дрібки холодне масло
  • додаємо  100 г цукру в пудру
  • вимішуємо з борошном і маслом
  • додаємо дрібку солі
  • 3 столові ложки води або молока
  • ретельно вимішуємо тісто
  • сформовуємо колобок
  • кладемо його в поліетиленовий пакет
  • прибираємо в холодильник на пів години
  • миємо яблука
  • виймаємо серцевину і кісточки
  • нарізаємо скибочками завтовшки 5 мм
  • коли тісто буде готове, виймаємо його з холодильника
  • розкачуємо тісто качалкою в пласт товщиною 7 мм
  • перекладаємо його в роз’ємну форму з невисоким бортиком
  • акуратно формуємо основу для майбутнього яблучного пирога
  • надаємо бортикам красиву окантовку
  • тісто посипаємо цукром (близько 50 г)
  • прямо на цукор викладаємо часточки яблук, від бортика до центру в 3 ряди.
  • зверху засипаємо все цукром та корицею
  • випікаємо яблучний пиріг пів години при температурі 180 градусів.

Пляцок із яблук з маком

Фото: dreamfood

 

Пляцок із яблук з маком

Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно – 600 г
  • цукор – 250 г
  • масло – 250 г
  • жовтки – чотири штуки
  • сметана – чотири столові ложки
  • розпушувач – дві чайні ложни

Для яблучної маси:

  • яблука – 750 г
  • масло – 40 г
  • цукор – дві столові ложки

Для макової маси:

  • мак – 150 г
  • цукрова пудра – 100 г
  • три яйця
  • мед – одна столова ложка
  • масло – 50 г
  • горіхи та сухофрукти – 150 г
  • розпушувач – одна чайна ложка
  • мигдалева олійка – п’ять крапель

Крем:

  • масло – 250 г
  • желе – одна упаковка
  • вода – 125 мл
  • цукрова пудра – дві столові ложки

Додатково:

  • шоколадна глазур

Покроковий рецепт приготування:

  • перетираємо жовтки з цукром
  • додаємо сметану
  • вимішуємо
  • змішуємо просіяне борошно з розпушувачем
  • додаємо тверде масло, порізане кубиками
  • січемо ножем до утворення дрібної масляної крихти
  • робимо в крихті заглиблення
  • виливаємо у заглиблення рідкі інгредієнти
  • замішуємо тісто
  • ділимо тісто на чотири частини
  • дві частини замотуємо в харчову плівку
  • ставимо в холодильник
  • інші дві частини розкачуємо за розміром форми (23х38)
  • дві однакові форми застеляємо пергаментом
  • перекладаємо тісто
  • випікаємо коржі п’ятнадцять хвилин при температурі 180 градусів
  • чистимо яблука
  • виймаємо серединку
  • тремо на грубу тертку
  • на сковороді топимо масло
  • додаємо яблука та цукор
  • добре нагріваємо до густої маси
  • охолоджуємо
  • викладаємо холодну яблучну масу на один з випечених коржів
  • з холодильника виймаємо одну частинку тіста
  • розкачуємо та викладаємо зверху на яблука
  • ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на пів години
  • готовому коржу даємо охолодитися в формі
  • відділяємо білки від жовтків
  • мак перемелюємо три рази на м’ясорубці
  • збиваємо масло з цукром до пишної світлої маси
  • по одному додаємо жовтки
  • додаємо до масляної суміші мак
  • додаємо мед
  • додаємо ароматизатор та розпушувач
  • все разом збиваємо
  • збиваємо білки до густої піни
  • додаємо до макової маси разом з горіхами та сухофруктами
  • вимішуємо
  • викладаємо макову масу на другий підпечений корж
  • вирівнюємо
  • виймаємо з холодильника останній шматок тіста
  • розкачуємо
  • покриваємо макову масу
  • випікаємо півгодини при температурі 180 градусів  
  • даємо повністю охолодитися у формі

Крем

  • розводимо желе у гарячій воді
  • залишаємо до легкого загустіння
  • збиваємо масло з цукровою пудрою до пухкого світлого крему
  • подовжуючи збивати, в кілька порцій додаємо густіюче желе
  • збиваємо до однорідності
  • збираємо пляцок
  • на корж з маком викладаємо увесь крем
  • розрівнюємо
  • накриваємо яблучним коржем
  • поливаємо шоколадною глазур'ю.

Пляцок із яблук з галяреткою

Фото: pelensky.pro

 

Пляцок із яблук з галяреткою

Інгредієнти:

Для бісквіту:

  • яйця – чотири штуки
  • цукор – чотири столові ложки
  • борошно – чотири столові ложки
  • розпушувач – третина чайної ложки
  • ванільний цукор – одна чайна ложка
  • дрібка солі

Для яблучного шару:

  • яблука – вісім штук
  • желе зеленого кольору – дві упаковки

Для вершкової маси:

  • вершки (від 30%) – 400 мл
  • цукрова пудра – дві столові ложки
  • желе червоне та зелене – по одній упаковці
  • желатин – півтори столові ложки
  • вода гаряча – третина склянки

Додатково:

  • Желе жовте – одна упаковка
  • желатин – одна чайна ложка
  • вода – 500 мл

Покроковий рецепт приготування:

Кубики желе

  • червоне та зелене желе розчиняємо в 250 мл гарячої води (кожне)
  • виливаємо у глибокі тарілки
  • охолоджуємо
  • ставимо в холодильник до загустівання

Бісквіт

  • збиваємо білки з дрібкою солі до густої піни на набільшій швидкості міксера
  • по ложці додаємо цукор та ванільний цукор
  • не припиняємо збивати
  • збиваємо до утворення пишної густої маси
  • перемикаємо міксер на найменшу швидкість
  • по одному додаємо жовтки
  • змішуємо борошно з розпушувачем
  • просіюємо до яєчної маси
  • вимішуємо тісто лопаткою
  • форму (25х35) застеляємо пергаментом
  • викладаємо тісто
  • вирівнюємо
  • випікаємо 25 хвилин
  • охолоджуємо
  • відділяємо пергамент

Галяретка з яблуками

  • яблука чистимо від шкірки та жорсткої серцевинки
  • тремо на грубу тертку
  • викладаємо в каструлю
  • додаємо 5 ложок води
  • тушкуємо до зменшення об’єму вдвічі
  • до гарячих яблук висипаємо обидва зелених желе
  • добре вимішуємо
  • охолоджуємо
  • форму застеляємо пергаментом
  • на дно кладемо корж
  • зверху викладаємо яблучне желе
  • розрівнюємо
  • ставимо форму в холодильник до повного застигання яблучної маси

Вершкова маса

  • застигле желе (червоне та зелене) виймаємо з холодильника
  • акуратно виймаємо з тарілок
  • нарізаємо дрібними кубиками
  • желатин розводимо в гарячій воді
  • охолоджуємо до кімнатної температури
  • добре охолоджені вершки збиваємо до густого крему
  • додаємо пудру
  • збиваємо
  • до желатину додаємо столову ложку вершків
  • швидко перемішуємо
  • вливаємо желатин до вершків
  • трішки збиваємо на найбільший швидкості міксера
  • до вершків висипаємо кубики желе
  • акуратно вимішуємо ложкою
  • викладаємо на яблучну масу
  • вирівнюємо
  • відправляємо в холодильник
  • останню упаковку (жовту) желе розводимо в гарячій воді разом з 1 ложечкою желатину
  • охолоджуємо
  • ставимо в холодильник
  • коли желе ледь застигне до стану крему, викладаємо його зверху на добре охолоджений вершковий шар
  • розрівнюємо
  • знову відправляємо в холодильник на шість годин
  • виймаємо
  • нарізаємо ножем, змоченим у гарячій воді.

Слойоний пляцок з яблуками

Фото: dreamfood

 

Слойоний пляцок із яблуками

Інгредієнти:

Тісто

  • маргарин - 200 г
  • мука – чотири склянки
  • сметана – одна склянка
  • одне яйце

Крем

  • молоко – 1л
  • цукор - п’ять столових ложок
  • ванільний пудинг - 2 п.
  • масло - 300 г

Начинка

  • яблука – 1 кг
  • малинове желеи - 1 уп.

Покроковий рецепт приготування:

  • січемо 200 г маргарину з чотирма склянками муки
  • додаємо одну склянку сметани
  • додаємо одне яйце
  • замішуємо тісто
  • ділимо його на шість рівних частин
  • ховаємо в холодильник на одну годину
  • чистимо яблука
  • нарізаємо тоненькими невеликими скибками
  • одну частину тіста тоненько розкачуємо
  • викладаємо у форму
  • посипаємо 1/3 п. сухої малинової галяретки(желе)
  • викладаємо 1/3 яблук.
  • розкачуємо наступну частину тіста
  • накриваємо ним нижню
  • заліплюємо по краях
  • проколюємо виделкою, щоб тісто не надувалось
  • випікаємо пів години при температурі 200 градусів
  • поки тісто не підрум’яниться
  • так повторюємо ще два рази
  • в результаті отримаємо три коржі з яблуками
  • від 1 л  молока відлити одну склянку
  • до решти молока додаємо п’ять столових ложок цукру
  • ставимо, щоб скипіло
  • до 1 склянки молока додаємо два ванільних пудинги
  • перемішати
  • коли молоко скипить, тонкою цівкою вливаємо у нього розчинений пудинг
  • помішуємо, доки маса не загусне
  • знімаємо з вогню
  • охолоджуємо
  • збиваємо з 300 г м’якого масла
  • перекладаємо пляцок кремом
  • зверху та збоку також змащуємо
  • даємо настоятись в холодильнику на пів доби.

Смачного!

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