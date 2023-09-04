По $11 тис. за фіктивні довідки: СБУ викрила схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон, яка діяла у Києві.

"У результаті слідства було викрито завідувачку відділення одного з діагностичних медцентрів столиці та посадовицю місцевого військкомату. За цією схемою посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів", - йдеться в релізі.

За даними спецслужби, вартість таких "послуг" становила 11 тис. доларів з одного "пацієнта".

"Отримані суми фігуранти розподіляли між собою. Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто СБУ виявила великі суми коштів, а також телефони, печатки і документи із доказами злочинних дій.

Посадовцям діагностичного медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомлено про підозру за трьома статтями КК України: "вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб"; "перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань"; "незаконне переправлення осіб через державний кордон України"

Всі троє заарештовані без права внесення застави. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.