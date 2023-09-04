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По $11 тис. за фіктивні довідки: СБУ викрила схему ухилення від мобілізації

4 вересня, 2023 понедiлок
12:54
Кримінал військовий квиток

Служба безпеки України у Києві викрила корупційну схему ухилення від мобілізації на підставі фіктивних документів про здоров’я

Про це повідомляє Служба безпеки України

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон, яка діяла у Києві. 

"У результаті слідства було викрито завідувачку відділення одного з діагностичних медцентрів столиці та посадовицю місцевого військкомату. За цією схемою посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів", - йдеться в релізі.

За даними спецслужби, вартість таких "послуг" становила 11 тис. доларів з одного "пацієнта".

"Отримані суми фігуранти розподіляли між собою. Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника", - йдеться у повідомленні. 

Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто СБУ виявила великі суми коштів, а також телефони, печатки і документи із доказами злочинних дій.

Посадовцям діагностичного медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомлено про підозру за трьома статтями КК України: "вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб"; "перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань"; "незаконне переправлення осіб через державний кордон України"

Всі троє заарештовані без права внесення застави. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • У Чернігівській області Служба безпеки оголосила підозру учасникам корупційної схеми ухилення від призову, яка дозволяла чоловікам виїжджати за кордон.
  • Також на Київщині голову військово-лікарської комісії підозрюють у видачі підроблених довідок про непридатність до військової служби. Вона "допомогла" ухилитися від призову понад 50 чоловікам.
лікарі
СБУ
військові
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