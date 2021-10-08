По $1500 за послугу: посадовці військового шпиталю вимагали хабарі з учасників ООС за встановлення інвалідності

Про це передає пресслужба СБУ.

"Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що службові особи військової медичної установи налагодили механізм вимагання грошей від військовослужбовців та учасників бойових дій АТО/ООС за проходження військово-лікарської комісії та отримання статусу інваліда", - йдеться в повідомленні.

Слідству стало відомо про застосування схеми надання інвалідності різних категорій за фіктивними документами. Вартість таких "послуг" становила від $1500 залежно від ступенів розладів.

За попередніми підрахунками, дії зловмисників завдали збитки державному бюджету України на більше ніж 20 млн грн.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини неправомірної вигоди.

Наразі йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці також провели обшуки за місцями роботи та проживання зловмисників, у ході яких в одного з фігурантів виявлено грошові кошти. Вирішується питання щодо оголошення про підозру іншим фігурантам справи за ч. 4 ст. 27 та за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb