По €250 за фальшивий COVID-сертифікат: у Києві затримали продавця-зловмисника

Про це повідомляє пресслужба поліції.

"Під час відпрацювання оперативної інформації працівники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури викрили незаконну діяльність групи осіб, яка виготовляла та продавала підроблені COVID-сертифікати. Це - троє місцевих мешканців, 1946, 1976 та 1998 років народження", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що зловмисник знаходив клієнтів через соціальні мережі та пропонував придбати міжнародний COVID-сертифікат без проходження процедури вакцинації.

Після чого, формувати так званий "сертифікат" йому допомагали сімейна лікарка та медсестра столичної лікарні.

Так, спільниці вносили невірогідну інформацію в базу даних електронної системи охорони здоров’я та видавали COVID-сертифікати.

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи співробітниць медичного закладу та автомобіля затриманого та вилучили: чернетки, гроші, телефон, печатки, бланки сертифікатів та іншу документацію, що підтверджує протиправну діяльність спільників.

Наразі розпочато кримінальну справу за частиною третьою статті 358 ККУ.

Організатору схеми вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Щодо діяльності медичних працівників - вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності.

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