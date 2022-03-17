По Чернігову вдарили з артилерії, серед жертв - громадянин США
Росіяни з важкої артилерії атакували цивільних мешканців Чернігова
Про це повідомляє обласна поліція у Facebook.
"Окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних мешканцях міста. Є загиблі і поранені люди. Серед загиблих - громадянин США", - йдеться у повідомленні.
Там звітують, що вони допомагають евакуювати постраждалих до лікарень.
"Правоохоронці ретельно фіксують всі обставини та наслідки воєнних злочинів росіян", - заявили у поліції.
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