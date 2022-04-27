По Гірській громаді на Луганщині завдали авіаудару: загинула щонайменше одна людина
Сьогодні вранці російські війська завдали авіаудару по Гірській громаді в Луганській області, вже знайдено тіло одного загиблого
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Від п'ятої ранку 27 квітня російські війська безперервно обстрілюють населені пункти Гірської громади, застосовуючи "гради" й артилерію.
Окрім того, було завдано авіаційного удару, наслідком якого стали масштабні руйнування. Уже знайдено тіло одного загиблого, пошуки інших можливих жертв тривають. Також у Гірському згоріла електропідстанція.
- 26 квітня окупанти обстріляли майже всю Луганщину. Внаслідок обстрілів загинула людина у Привіллі та загорілися житлові будинки в Рубіжному, Нижньому, Лисичанську та торговельний майданчик
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