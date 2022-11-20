По центру Авдіївки влучили "Градами": російські військові продовжують обстрілювати Донеччину
Війська РФ обстріляли центр Авдіївки з РСЗВ "Град", жертв серед цивільних немає
Про це повідомив у telegram начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"На Донецькому напрямку росіяни вкотре обстріляли Авдіївку з Градів – поцілили у центральну частину міста. На щастя, минулося без жертв серед цивільних", - йдеться у повідомленні.
На Горлівському напрямку, за словами Кириленка, були поодинокі обстріли біля Міньківки, Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського Соледарської громади та на околицях Торецької громади. Також у Часовоярській громаді росіяни поцілили в інфраструктурний об’єкт – без постраждалих, об’єкт продовжує роботу.
На Лисичанському напрямку не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Вночі ворог здійснив обстріл Святогірська – наслідки з'ясовуються.
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