Про це повідомив у telegram начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку росіяни вкотре обстріляли Авдіївку з Градів – поцілили у центральну частину міста. На щастя, минулося без жертв серед цивільних", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку, за словами Кириленка, були поодинокі обстріли біля Міньківки, Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського Соледарської громади та на околицях Торецької громади. Також у Часовоярській громаді росіяни поцілили в інфраструктурний об’єкт – без постраждалих, об’єкт продовжує роботу.

На Лисичанському напрямку не припиняються масові обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади. Вночі ворог здійснив обстріл Святогірська – наслідки з'ясовуються.

Вночі 20 листопада росіяни обстріляли Нікопольщину з РСЗВ, було випущено щонайменше 40 снарядів. Пошкоджено 20 будинків, постраждав 59-річний чоловік.

20 листопада стало відомо, що росіяни обстріляли Куп'янський район на Харківщині, внаслідок чого поранень зазнали 54-річна жінка та 60-річний чоловік, наразі обоє у важкому стані.

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