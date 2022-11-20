Двоє людей травмовані та знаходяться у важкому стані внаслідок обстрілів Харківщини

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у телеграмі.

Він зазначив, що постраждалі отримали вибухові травми та осколкові поранення,

Синєгубов розповів, що протягом доби під артилерійським вогнем росіян опинялися Куп‘янський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківщини.

У самому Куп’янську внаслідок обстрілу елеватора виникла пожежа, постраждалих немає. Також зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Ударів по Харкову за минулу добу не зафіксували.

Вночі 20 листопада росіяни обстріляли Нікопольщину з РСЗВ, було випущено щонайменше 40 снарядів. Пошкоджено 20 будинків, постраждав 59-річний чоловік.

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