Двоє людей травмовані та знаходяться у важкому стані внаслідок обстрілів Харківщини
Росіяни обстріляли Куп'янський район на Харківщині, внаслідок чого поранень зазнали 54-річна жінка та 60-річний чоловік, наразі обоє у важкому стані
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у телеграмі.
Він зазначив, що постраждалі отримали вибухові травми та осколкові поранення,
Синєгубов розповів, що протягом доби під артилерійським вогнем росіян опинялися Куп‘янський, Чугуївський та Ізюмський райони Харківщини.
У самому Куп’янську внаслідок обстрілу елеватора виникла пожежа, постраждалих немає. Також зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.
Ударів по Харкову за минулу добу не зафіксували.
- Вночі 20 листопада росіяни обстріляли Нікопольщину з РСЗВ, було випущено щонайменше 40 снарядів. Пошкоджено 20 будинків, постраждав 59-річний чоловік.
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