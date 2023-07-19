Побачили Бучу та повертаються додому з правдою про війну, - Зеленський про зустріч з африканськими журналістами
Володимир Зеленський зустрівся з африканським журналістам після їх поїздок в місця злочинів росіян: говорили про війну в Україні та експорт зерна
Про це президент України повідомив у своєму вечірньому зверненні.
Він зазначив, що напередодні зустрівся з представниками африканських ЗМІ – друкованих видань, радіо, телебачення – з Південно-Африканської Республіки, з Нігерії, Кенії, Уганди, Гани, Беніну, Кот-дʼІвуару.
"Вони були не лише в Києві – вони відвідали і Херсонщину, і Бучу, спілкувалися з рідними жертв цієї війни. Щоразу, коли журналісти з інших країн приїжджають в Україну та на власні очі бачать наслідки російської агресії, вони повертаються додому з правдою про цю війну. І ми говоримо з ними під час інтерв’ю не англійською чи французькою мовами – ні, ми говоримо мовою правди, і це дуже допомагає нам тримати та збільшувати увагу світу до України, до нашої боротьби за свободу", - йдеться у зверненні.
Також Зеленський додав, що говорили з африканськими медійниками, зокрема, про ситуацію із зерновим експортом, російською агресією проти глобальної продовольчої стабільності.
"Я вдячний кожному й кожній у світових ЗМІ, хто чесно розповідає своїй аудиторії про побачене в нашому регіоні, в нашій країні", - підкреслив президент.
- Також сьогодні Зеленський повідомив, що провів важливу нараду щодо духовної незалежності України і "невдовзі будуть новини".
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