"Побачимо не один такий батальйон": Данілов прокоментував створення у ЗСУ підрозділу з росіян

Про це він заявив у телемарафоні.

"На нашому боці воюють дуже багато представників РФ, російських меншин, які виступають категорично проти режиму Путіна, саме режиму Путіна і вони допомагають нам у цій боротьбі", - сказав Данилов.

За його словами, це єдина інформація, які він зараз може оприлюднити.

"Ці випадки не поодинокі. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо ще не один такий батальйон", - додав секретар РНБО.