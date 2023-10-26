"Побачимо не один такий батальйон": Данілов прокоментував створення у ЗСУ підрозділу з росіян
У четвер, 26 жовтня, секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував інформацію щодо створення підрозділу ЗСУ з росіян та заявив, що найближчим часом їх буде більше
Про це він заявив у телемарафоні.
"На нашому боці воюють дуже багато представників РФ, російських меншин, які виступають категорично проти режиму Путіна, саме режиму Путіна і вони допомагають нам у цій боротьбі", - сказав Данилов.
За його словами, це єдина інформація, які він зараз може оприлюднити.
"Ці випадки не поодинокі. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо ще не один такий батальйон", - додав секретар РНБО.
- Україна набирає новий батальйон "Сибір", який повністю складається з громадян Росії. Ці солдати стануть частиною регулярної української армії та підуть воювати проти Кремля.
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